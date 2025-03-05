Россия не собирается выводить войска и перенаправлять ресурсы из военных отраслей на гражданские, даже если удастся достичь так называемого перемирия. Диктатор Владимир Путин не чувствует сопротивления внутри России и имеет слишком амбициозные цели, которые включают не только полный захват Украины. Более того, Путину безразлично сколько времени уйдет на реализацию этих планов. Даже если самого Путина уже не будет.

Такое мнение в интервью 24 Каналу озвучил бывший офицер ядерных и ракетных сил США Джейк Бро. Больше о самых амбициозных планах Путина, какие страны могут оказаться под угрозой и возможны ли договоренности Трампа и Путина без Украины – читайте далее в материале.

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Истинная цель Трампа относительно войны в Украине

Война в Украине продолжается уже третий год, как вы можете оценить ее этап именно сейчас? Кроме того, Дональд Трамп стремится завершить эту войну, заключив соглашение о полезных ископаемых. Какова ваша реакция на это?

На земле ни одна из сторон на самом деле не двигается. Почти полгода назад говорили о скором захвате города Покровск, но Украина до сих пор сдерживает наступление. Поэтому на полях битвы Украина чувствует себя фантастически. Российская логистика – это ужас. Мы видим фотографии и видео, как россияне используют лошадей и ослов, чтобы доставлять припасы на передовую.

Поэтому настоящая битва, которая сейчас происходит, – это политика, то есть может ли западный альянс сохранить политическую волю продолжать поддержку Украины на необходимом уровне. Я знаю из заголовков, что сейчас доминирует Дональд Трамп. Он находится в должности более месяца, и да, есть много вопросов и неопределенности относительно будущей помощи Украине, а также отношений мира с россиянами.

Собираемся ли мы нарушить изоляцию? Собираемся ли мы нормализовать отношения с жестоким режимом, который унес жизни сотен тысяч людей? И как американец, я надеюсь, что это не так. Я надеюсь, что мы не перейдем к нормализации отношений с россиянами. Они должны оставаться изолированными, пока Владимир Путин не откажется от своих имперских амбиций.

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Трамп заявил, что Путин пойдет на уступки. Какова ваша реакция на это заявление и означает ли это, что Россия больше не может поддерживать войну? Вы верите в это?

Две вещи, которые россияне больше всего хотят от Трампа, – это прекратить поставки оружия, которое помогает военным (Украины – 24 Канал), и снять все санкции с России. Относительно переговоров в Саудовской Аравии, мы не знаем, каким будет результат. Надеюсь, мы не снимем санкции и продолжим оказывать военную помощь.

Однако Трамп делает все по-своему. Ему плевать на вещи, о которых традиционно заботятся демократии – ему плевать на права человека, на суверенитет наций. Он полностью транзакционный. Поэтому сейчас Трамп пытается поговорить с украинцами, с россиянами и посмотреть, как он может получить максимальную выгоду для себя. Его не интересует, где очерчены границы. Ему безразлично, сколько людей погибло. Ему наплевать на Украину. И я также думаю, что ему плевать на Россию.

Трампа волнует только то, как он может принести себе максимальную пользу. Поэтому он говорил о сделке с Украиной по полезным ископаемым, которое президент Владимир Зеленский не подписал в пятницу. Также сейчас я слышу, что Россия говорит об алюминиевой сделке с Соединенными Штатами. Меня это шокирует.

Путин заявляет, что готов и открыт к американским инвестициям, для американских компаний, которые бы помогли добывать природные ресурсы на оккупированных территориях Украины. А Трамп – это чисто транзакционное лицо, которому плевать на права человека или демократию. Поэтому Трамп заинтересован в том, что ему могут предложить. Трамп заботится только о деньгах, а не о человеческих жизнях, к сожалению.

"Столетний проект" Путина

Считаете ли вы, что Владимир Путин понял, что в 2022 году он совершил ужасную ошибку? Не кажется ли вам, что он наконец понял, что сейчас самое время остановить войну, и у него есть хорошие шансы сделать это с Трампом?

Это интересный вопрос – если бы Путин мог вернуться в прошлое, в 2022 год, зная, что это не будет так называемая "специальная трехдневная военная операция", а что это займет не две недели? Не знаю. Мне кажется, что Россия или по крайней мере Путин нашел выгоду в этой войне, он испытал свой народ – готов ли народ умереть за него сотнями тысяч?

Вы знаете, к тому моменту, когда эта война официально закончится, наверное, погибнет более миллиона российских солдат. Думаю, такой жестокий диктатор, как Путин, был обеспокоен тем, что если он инициирует эту войну и люди начнут гибнуть, восстанет ли против него его народ. Это самый высокий страх любого диктатора – возьмут ли они штурмом дворец, а потом убьют всю семью.

За последние три года мы поняли, что российский народ абсолютно пассивен. Они абсолютно послушные, готовы идти на любые уровни жестокости и преступлений против себя. На прошлой неделе исполнилось 3 года этому вторжению. И единственное сообщение, которое я смог найти, о том, как россияне отмечают годовщину или протестуют, была 83-летняя женщина в Санкт-Петербурге. Она была единственным человеком во всей России через 3 года этой катастрофической войны, который был готов выступить и протестовать против Путина.

Так что, да, экономика Путина разрушена, его армия уничтожена, но он проверил границы того, что ему может сойти с рук как от международного сообщества, так и от собственного народа. Думаю, сейчас Путин должен чувствовать себя богом. Он чувствует, что он неприкосновенен и может делать все, что захочет. Международных стандартов не существует. Нет международных норм, которых он должен придерживаться или уважать в дальнейшем.

К сожалению, именно в таком мире мы сейчас живем. Я предпочитаю мир, в котором мы жили 4 года назад, в котором люди заботились о международных нормах и уважали суверенитет наций. А сейчас правил, к сожалению, нет. Это приведет к дестабилизации событий, к большему хаосу, большей смерти и большей путанице.

Надеюсь, что есть способ, которым мы сможем переломить ситуацию в политической сфере, достучаться до Трампа и убедить его не соглашаться с этим, не принимать новые правила, продиктованные Путиным, как нации должны относиться друг к другу, как мир должен смотреть на себя. Потому что это вообще не хорошо для обычных людей, таких как мы с вами. Диктаторы говорят, что имеют право делать все, что хотят, потому что имеют власть.

Однако почему Трамп уверен, что Путин пойдет на уступки? Верите ли вы в это?

Это ложь. Трамп на самом деле не просит Путина о каких-то уступках, и Путин не готов идти ни на какие уступки. Россияне всегда будут выдвигать максимально абсурдные требования. Путин мог бы сказать, что хочет контролировать все вплоть до Португалии. Тогда Трамп сказал бы, что надо вести переговоры, а Путин согласился бы пойти на "уступки". Мол, хотя хочет все до Португалии, но примет только Балтию, Молдову, Украину, Армению.

Россияне ни на что не имеют права. Они не имеют права на эту землю, не имеют права на этих людей. И они это знают. Россияне действительно веками просто врут во время переговоров, требуя максимума, а потом ждут, когда слабые политические лидеры пойдут им на уступки. Потом они утверждают, что это была какая-то жесткая сделка, о которой они договорились, когда захватили то, на что не имели права. Они делали это каждый раз.

Нет такого договора, который подпишет Россия, и который они будут уважать. Нет такого перемирия, которое подпишет Россия, которого они будут придерживаться. Они будут нарушать их при первой же возможности, когда посчитают, что это им на пользу. Россияне – лжецы, преступники, убийцы, дикари, и никто не должен воспринимать их серьезно, потому что они не ведут переговоры добросовестно. Это ужасные и страшные люди.

То есть вы уверены, что если между Украиной и Россией будет достигнуто соглашение о прекращении огня, Кремль нарушит это соглашение в любой момент в будущем?

100%. Украина, генерал Кирилл Буданов, президент Владимир Зеленский знают, что если они договорятся о каком-то прекращении огня в этом году, Россия не собирается отступать. Россияне не планируют выводить войска. Они не собираются перенаправлять ресурсы, которые идут на армию, обратно в гражданские программы.

Путин настроен на победу. Он не чувствует сопротивления изнутри в своих руководящих элитах и стране, поэтому он собирается идти в сторону стран Балтии. Он собирается официально аннексировать Беларусь, а также пойти на Сувалкский коридор в Польше. Он собирается идти в Молдову. Он хочет всю Украину, а не только те части, которые он сейчас контролирует. Это может быть проект длиной в столетие. Путину все равно.

Возможно, он умрет в ближайшие 10 лет от естественных причин, и кто бы ни был его преемником, он может нести "мантию путинизма" и возрождения Российской империи. А через 500 лет, когда Россия будет контролировать половину Европы, Центральной Азии и Кавказа, по всей России будут установлены памятники Путину. Вот о чем он думает, вот что он видит.

Когда у вас есть такой уровень власти, богатства и контроля, вы начинаете думать о своем наследии. Вы начинаете думать, как Чингисхан, или Александр Македонский, или Юлий Цезарь. Говорится об империи, о мании величия. Этим людям безразлично, сколько людей погибнет. Безразлично, как на тех людей, на которых они нападают, так и их собственные войска. Это просто об их собственной ненасытной жажде власти. Это отвратительно.

России сейчас нужна только одна вещь

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина и Россия, вероятно, заключат соглашение о прекращении огня в этом году. Какой ваш личный прогноз относительно этой возможности?

Как видим, россияне на передовой используют ослов, чтобы доставлять свои артиллерийские снаряды на передовую. Поэтому – да, России нужно перевести дух, и они с радостью согласятся на прекращение огня в этом году. Предполагаю, что они хотят сделать это до парада в честь дня победы 9 мая, чтобы консолидировать свои силы и получить большую пропагандистскую победу.

Не знаю, почему 9 мая является их важнейшим праздником, ведь России не существовало во время Второй мировой войны. Это был Советский Союз. Советский Союз был одним из победителей во Второй мировой войне. Во время Второй мировой войны 100% территории Украины оккупировали нацисты, и только 5% современной России было под оккупацией. Несмотря на все эти события, все глупые войны, в которых Россия участвовала за последние 80 лет, – они просто делают вид, что ничего из этого не происходит.

О прекращении огня, думаю, Путин хочет этого, чтобы продолжать производить танки, бронетехнику, ракеты и FPV-дроны, потому что именно там будущее войны. Когда он накопит 6 – 7 миллионов FPV-дронов, чтобы создать новую атаку, которая потенциально может свалиться на Украину этой осенью или зимой, возможно, Путин пожмет руку Трампу и пообещает не начинать войну снова, пока тот остаетесь президентом. Как только Трамп уйдет с должности или у него случится сердечный приступ, то Путин снова начнет войну, и этот цикл просто повторится.

Вы уверены, что Путин согласится на предложение Трампа о прекращении огня в этом году? Или именно так должно быть сейчас?

Не думаю, что имеет значение, на что Путин согласен с Трампом. Россия не может в одностороннем порядке сказать, что она заканчивает войну. Украина также должна на это согласиться. Украина и Россия должны договориться вместе, чтобы остановить эту войну. Стороны, которые воюют, должны договориться о прекращении огня.

Бессмысленно верить в то, что США могут договориться с россиянами и навязать это Украине. Нет, не могут. Трамп делает вид, что может, надеясь, что украинцы просто сделают то, что он хочет. Однако я не думаю, что Россия сможет добиться прекращения огня, если не договорится об этом с Украиной. Вы не можете односторонне объявить перемирие и ждать, что враг прекратит обстрелы.



Путин и Трамп не смогут договориться без Украины / Getty Images

Чувствуете ли вы, что Украина сейчас имеет свое место за столом переговоров?

Нет. Я имею в виду, что здесь нет никаких дебатов. Трамп заявляет, что Россия "держит все карты", а Украина не имеет значения в переговорных позициях. Это абсурд. Это оскорбительно. Как американец, я выступаю против этой линии мышления и убеждений. Перед моими украинскими друзьями я прошу прощения.

Мой совет Украине – если вы когда-нибудь почувствуете, что это в ваших интересах, просто скажите Трампу "нет". Если Трамп делает что-то нужное или полезное, то примите эту помощь. Однако если он попытается навязать Украине что-то, что, по вашему мнению, не идет вам на пользу, просто скажите Трампу "нет".

Могут ли Трамп с Путиным сформировать альянс

Если в этом году не будет соглашения о прекращении огня, есть ли шанс на конфронтацию между Трампом и Путиным?

Я на это надеялся. Думаю, есть много моментов, и военный альянс, который вырос за последние 20 лет между Китаем и Россией, никуда не исчезнет. Это иллюзорные убеждения о том, что мы можем перевернуть Россию, стать их другом и союзником в борьбе с Китаем. Это так не работает. Это демократии против диктатур. Путин и Си Цзиньпин – диктаторы, которые никогда не уйдут с должности. Они будут управлять своими странами до смерти.

Итак, союзниками США являются демократии мира. Нашими союзниками являются Канада, Франция, Великобритания, Германия. Мы должны сотрудничать с ними, и мы можем вернуться к этому. Путин может попытаться успокоить россиян, "сладко" поговорить с ними, заверить, что мы можем сформировать новый большой альянс между Соединенными Штатами и Россией. Однако это просто не сработает. Думаю, в США есть слишком много людей, которые отвергнут это и будут бороться. Такие люди как я.

В России многие люди недовольны США из-за того, что они поставляют оружие, которое убило сотни тысяч россиян за последние три года. Да, украинские солдаты храбро сражаются на поле боя, но с помощью американских Bradley, Abrams, Patriot и F-16. Я так понимаю, их передали из других стран, но это самолеты американского производства.

Так почему Трамп пытается это сделать? Он просто получает ужасные советы от действительно недалеких и неразумных людей в администрации. Надеюсь, что в аппарате нацбезопасности США произойдет какой-то бунт, и кто-то сможет добраться до Трампа, вытащить его из пропасти и сказать ему, что НАТО – его лучший военный Альянс. Это самая большая гарантия безопасности для свободного и демократического мира. Все эти разговоры о том, чтобы дружить с россиянами или работать с ними – это нонсенс, и мы должны это прекратить.

Достаточно ли 30 тысяч миротворцев, чтобы гарантировать безопасность

Великобритания, Франция и другие европейские союзники готовы перебросить 30 тысяч военнослужащих в Украину, если будет соглашение о прекращении огня. Считаете ли вы, что этот план может сдержать Россию от повторного нападения?

Это лучше, чем ничего. Однако ни, 30 тысяч военнослужащих не хватит для поддержания мира или прекращения огня. Когда вы учитываете границу Беларуси, когда вы учитываете границу с Сумами и Черниговом, а также текущую линию фронта – это непрактично.

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Это масштабная территория, по которой Россия в будущем может в любой момент нанести удар. 30 тысяч миротворцев – звучит красиво, но не думаю, что это сдержит россиян в будущем, если они захотят снова начать войну.

Почему Трамп не хочет разворачивать американские войска на территории Украины? США имеют самую большую и самую мощную армию во всем мире, только они могут гарантировать, что Путин снова не нападет на Украину.

Трампу на самом деле плевать на Украину. Он фактически спрашивает, кто может предложить ему большую, лучшую сделку или больше ресурсов в будущем. А Украина – это меньшая страна с меньшим богатством и ресурсами, меньшим количеством того, что можно предложить Трампу и его новой когорте олигархов, которые формируются в США.

Это оскорбительно для людей, которым небезразличны права человека и демократические ценности. Людей, которые шокированы и возмущены военными преступлениями и преступлениями против человечности, которые совершили российские военные. Однако Трампу плевать на людей. Он просто ищет лучшую финансовую сделку для себя и своих олигархов, которые пришли к власти в Вашингтоне, округ Колумбия.

Я хотел бы дать вам лучшие ответы как американец. Я хотел бы дать вам больше уверенности. Однако здесь у нас внутренняя борьба и дебаты о том, какой страной мы хотим быть – хотим ли мы быть страной, которая уважает суверенитет нации и достоинство человеческой жизни, или мы просто хотим быть империей, которая захватывает ресурсы, пытаясь обогатиться с максимальной выгодой.

Это путь, которым мы сейчас идем. Надеюсь, мы сможем предотвратить это. Украина – наш союзник, основанный на ценностях. Однако Трамп хочет быть союзником России, опираясь на ресурсы и деньги.

Каковы настоящие цифры в соглашении о редкоземах

Трамп встречался с Зеленским, который приезжал в Белый дом в прошлую пятницу, чтобы подписать соглашение о природных ресурсах и восстановлении Украины. Каково ваше мнение о таком сотрудничестве?

Первоначальное соглашение заключалось в том, что Америка получит только 50% всего, что будет в будущем. Это было странно. В следующей версии было, что Украина должна вернуть США 2 доллара за каждый вложенный. Цена действительно высока. Это – не хорошо. Поэтому новейшую версию этого соглашения Зеленский должен был подписать в пятницу.

США не будут контролировать ресурсный фонд на 100%. Он будет находиться под общим контролем как Украины, так и США. Поэтому Украине придется соглашаться или подписывать любые соглашения или передачи, которые будущие администрации должны будут осуществить. Однако для США есть сильные стимулы инвестировать, чтобы начать получать доходы от ресурсов Украины. Это беспроигрышный вариант как для Соединенных Штатов в долгосрочной перспективе, так и для Украины.

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Кроме того, есть одна строка, в которой туманно говорится о гарантиях безопасности. На этом настаивал Зеленский. Он это понял. Кроме того, отсутствуют признания того, что платится долг. Трамп заявлял, что США предоставили Украине 350 миллиардов долларов. Трамп, когда говорит, просто врет обо всем, придумывает цифры. Это особенно обидно и нелепо, потому что легко проверить фактами.

Настоящая сумма, выделенная Конгрессом, составляет 180 миллиардов. Прямой помощи было предоставлено лишь примерно 70 миллиардов. Так что, нельзя утверждать, что есть долг, который надо погасить. Этот фонд предназначен для будущей помощи и кредитования Украины в военной сфере или покупки оружия, который погашается благодаря инвестициям, совместно контролируемых США и Украиной.

Теперь, когда известны все эти последние соглашения, обновленная информация об этом соглашении, – если бы Зеленский считал, что это хорошее соглашение и хотел его подписать, то это хорошее решение. Он говорил с экспертами, у него есть все факты.

Что заставит Путина умерить амбиции

Есть ли шанс, что Украина также сможет договориться о лучшем соглашении о прекращении огня с Дональдом Трампом, пока не подписано соглашение о природных ресурсах?

Не думаю, что россияне стремятся договориться о лучшей сделке для Украины или худшей сделке для них. Они пытаются получить максимально возможную выгоду, и Россия с удовольствием продолжает убивать людей и совершать террористические акты, пока она не получит все, что хочет. Если терроризм работает и вас постоянно вознаграждают, то у вас нет стимула останавливаться. Это обидно, но у Украины есть свои рычаги влияния и переговорная тактика.

Украина должна продолжать наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам. Я считаю, что следует нацелиться и на другие важные цели. Не думаю, что Украина должна сдерживать себя относительно международного права или того, что в демократических странах мы называем военным преступлением.

Я не выступаю за то, чтобы Украина убивала мирных жителей или целилась против них, но есть определенная гражданская инфраструктура, на которую Россия нацелилась в Украине, говоря, что это война. Например, била по тепловым электростанциям. Мол, это честная игра. Итак, я считаю, что Украина должна пересмотреть цели внутри России, чтобы максимизировать экономическое давление. Тогда так, Россия, возможно, будет готова к переговорам и сокращению своих амбиций.

Чем может закончиться дружба Трампа и Илона Маска

Трамп заявил, что некоторые члены правительства не очень довольны деятельностью, работой и поручениями Илона Маска. Как вы оцениваете ситуацию с вмешательством Маска в работу правительственных структур США?

Маск – идиот. Он сидит на наркотиках. Он просто пытается нанести как можно больше неприятностей, уволить как можно больше людей и нанести как можно больший вред федеральному правительству.

К сведению моих соотечественников-американцев и всех, кто это смотрит, мошенничество – это юридический термин. Если кто-то в правительстве США совершил мошенничество с вашими налоговыми средствами, тогда вы можете расследовать это, выдвинуть уголовные обвинения и наказать это лицо.

Маск более месяца проверял книги и агентства, но мошенничества не нашел. Он написал в Х (бывший Twitter – 24 Канал) много лжи и вымышленной информации. Однако если есть фактическое мошенничество, которое является уголовным, Федеральное бюро расследований Трампа может расследовать это. Министерство юстиции Трампа может выдвинуть обвинения, и люди могут попасть в тюрьму за мошенничество.

А единственное, что сделал Маск – это врал и выдумывал. Терроризировал обычных людей, которые просто пытаются сделать все возможное, чтобы выполнять свою федеральную работу, и он покончил с программами, которые не нравятся ему лично.

Если Конгресс принял закон, выделил деньги, которые используют по мандату Конгресса, то это закон. Это федеральный закон, которого мы должны придерживаться. Исполнительная власть выполняет законы Конгресса. Если вам не нравится USAID, Министерство образования, или как тратятся доллары федеральных налогов, то Конгресс должен проголосовать за это. Они должны обсудить, проголосовать, принять закон и прекратить это финансирование.

Маск не обнаружил ни одного мошенничества сейчас, поскольку ни против кого не выдвигали уголовных обвинений. Поэтому в США сейчас просто абсолютное безумие. Люди потеряли рассудок, потому что их поглотила дезинформация. Шарлатаны, мошенники, половина администрации Трампа, миллиардеры здесь лишь для того, чтобы уничтожить федеральное правительство и обогатиться.

Соединенные Штаты упали. Это невероятно печально и удручающе. Столько людей было потеряно из-за дезинформации. Ситуация в Соединенных Штатах ухудшится, прежде чем у нас наступит момент пробуждения, а затем мы попытаемся отступить от этого.

Может ли Трамп пойти против Маска?

Да, думаю, со временем это произойдет. Маск имеет низкий рейтинг одобрения, примерно 20%, и его действия непопулярны. Трамп знает об этом и не имеет ничего против того, что Маск делает все по собственному усмотрению. Если случится что-то плохое, то он просто обвинит Маска и скажет, что для него больше нет роли в этом правительстве.

Почему Трамп держит его в Белом доме?

Потому что Маск дал Трампу 300 миллионов долларов, чтобы помочь стать президентом. Также Маск владеет сетью Х. Маск прогибает алгоритм Twitter для проведения информационной войны для Трампа. Если Трамп огорчит или обидит Маска, то эта информационная платформа и 200 миллионов подписчиков Маска могут обернуться против Трампа.

Это просто политика сильных в этом мире и борьба эго маньяков, которые сейчас делают вид, что имеют союз, но на самом деле ненавидят друг друга. Трамп уже более 10 лет является политиком, который баллотируется или находится на должности. Маск был на его стороне только последние 5 – 6 месяцев. Это "брак по расчету".

Пока они оба думают, что получают то, что хотят, то будут продолжать говорить друг другу: "Я люблю тебя". Хотя на самом деле эти парни не нравятся друг другу, и в конечном итоге они отвернутся друг от друга.

Интересно, что Трамп не обеспечил Маску официальную должность в правительстве, в своем кабинете. Не кажется ли вам, что причина этого заключалась в том, что у него были некоторые опасения относительно деятельности Маска, что он может быть вредным для правительства США?

Нет, это для юридических целей. Маск пытается избежать судебного преследования за свои действия. Он пытается выкрутиться, потому что нет официальной работы. Маска нельзя официально судить за его действия. Маску не обязательно быть министром финансов или министром обороны. Он является генеральным директором 5 или 6 различных компаний и может игнорировать все эти компании и просто жить в Белом доме.

Все, что происходит сейчас, – бессмысленно. Результаты опросов Трампа упали после первого месяца его пребывания в должности. В общем, 5 – 6 различных опросов показывают, что рейтинг одобрения Трампа снизился на 5% или 6% за месяц.

Это эквивалентно 8 миллионам американских избирателей, которые изменили свое мнение о человеке с того времени, как он вступил в должность. Трамп имеет самый низкий рейтинг одобрения среди всех новоизбранных президентов в истории.

Обычно наступает период "медового месяца", и люди прощают. Однако Трамп сейчас делает столько непопулярных и радикальных вещей, что это вредит его опросам общественного мнения. В какой-то момент, я в это верю, республиканцы в Конгрессе перестанут бояться этого парня и начнут действовать независимо от исполнительной власти.