Росія не збирається виводити війська та перенаправляти ресурси з військових галузей на цивільні, навіть якщо вдасться досягнути так званого перемир'я. Диктатор Владімір Путін не відчуває опору всередині Росії та має занадто амбітні цілі, які передбачають не лише повне захоплення України. Ба більше, Путіну байдуже скільки часу піде на реалізацію цих планів. Навіть якщо самого Путіна вже не буде.

Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу озвучив колишній офіцер ядерних та ракетних сил США Джейк Бро. Більше про найамбітніші плани Путіна, які країни можуть опинитися під загрозою та чи можливі домовленості Трампа і Путіна без України – читайте далі у матеріалі.

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Справжня мета Трампа щодо війни в Україні

Війна в Україні триває вже третій рік, як ви можете оцінити її етап саме зараз? Крім того, Дональд Трамп прагне завершення цієї війни, уклавши угоду про корисні копалини. Яка ваша реакція на це?

На землі жодна зі сторін насправді не рухається. Майже пів року тому говорили про швидке захоплення міста Покровськ, але Україна досі стримує наступ. Тож на полях битви Україна почувається фантастично. Російська логістика – це жахіття. Ми бачимо фотографії та відео, як росіяни використовують коней і віслюків, щоб доставляти припаси на передову.

Тож справжня битва, яка зараз відбувається, – це політика, тобто чи може західний альянс зберегти політичну волю продовжувати підтримку України на необхідному рівні. Я знаю із заголовків, що зараз домінує Дональд Трамп. Він перебуває на посаді понад місяць, і так, є багато питань і невизначеності щодо майбутньої допомоги Україні, а також відносин світу з росіянами.

Чи збираємося ми порушити ізоляцію? Чи збираємося ми нормалізувати відносини з жорстоким режимом, який забрав життя сотень тисяч людей? І як американець, я сподіваюся, що це не так. Я сподіваюся, що ми не перейдемо до нормалізації відносин з росіянами. Вони мають залишатися ізольованими, доки Владімір Путін не відмовиться від своїх імперських амбіцій.

Повне інтерв'ю з колишнім офіцером США: дивіться відео

Трамп заявив, що Путін піде на поступки. Яка ваша реакція на цю заяву і чи означає це, що Росія більше не може підтримувати війну? Ви вірите в це?

Дві речі, яких росіяни найбільше хочуть від Трампа, – це припинити постачання зброї, яка допомагає військовим (України – 24 Канал), і зняти всі санкції з Росії. Щодо переговорів у Саудівській Аравії, ми не знаємо, яким буде результат. Сподіваюся, ми не знімемо санкції та продовжимо надавати військову допомогу.

Однак Трамп робить все по-своєму. Йому начхати на речі, про які традиційно дбають демократії – йому начхати на права людини, на суверенітет націй. Він повністю транзакційний. Тому зараз Трамп намагається поговорити з українцями, з росіянами та подивитися, як він може отримати максимальну вигоду для себе. Його не цікавить, де окреслені кордони. Йому байдуже, скільки людей загинуло. Йому начхати на Україну. І я також думаю, що йому начхати на Росію.

Трампа хвилює лише те, як він може принести собі максимальну користь. Тому він говорив про угоду з Україною щодо корисних копалин, яку президент Володимир Зеленський не підписав у п'ятницю. Також зараз я чую, що Росія говорить про алюмінієву угоду зі Сполученими Штатами. Мене це шокує.

Путін заявляє, що готовий і відкритий до американських інвестицій, для американських компаній, які б допомогли добувати природні ресурси на окупованих територіях України. А Трамп – це суто транзакційна особа, якій начхати на права людини чи демократію. Тому Трамп зацікавлений в тому, що йому можуть запропонувати. Трамп дбає лише про гроші, а не про людські життя, на жаль.

"Столітній проєкт" Путіна

Чи вважаєте ви, що Владімір Путін зрозумів, що у 2022 році він зробив жахливу помилку? Чи не здається вам, що він нарешті зрозумів, що зараз саме час зупинити війну, і у нього є хороші шанси зробити це з Трампом?

Це цікаве питання – якби Путін міг повернутися в минуле, у 2022 рік, знаючи, що це не буде так звана "спеціальна триденна військова операція", а що це займе не два тижні? Не знаю. Мені здається, що Росія або принаймні Путін знайшов вигоду у цій війні, він випробував свій народ – чи готовий народ померти за нього сотнями тисяч?

Ви знаєте, до того моменту, коли ця війна офіційно закінчиться, напевно, загине понад мільйон російських солдатів. Думаю, такий жорстокий диктатор, як Путін, був стурбований тим, що якщо він ініціює цю війну, і люди почнуть гинути, чи повстане проти нього його народ. Це найвищий страх будь-якого диктатора – чи візьмуть вони штурмом палац, а потім вб'ють всю сім'ю.

За останні три роки ми зрозуміли, що російський народ абсолютно пасивний. Вони абсолютно слухняні, готові йти на будь-які рівні жорстокості та злочинів проти себе. Минулого тижня виповнилося 3 роки цьому вторгненню. І єдине повідомлення, яке я зміг знайти, про те, як росіяни відзначають річницю або протестують, була 83-річна жінка в Санкт-Петербурзі. Вона була єдиною людиною в усій Росії через 3 роки цієї катастрофічної війни, яка була готова виступити та протестувати проти Путіна.

Отже, так, економіка Путіна зруйнована, його армія знищена, але він перевірив межі того, що йому може зійти з рук як від міжнародної спільноти, так і від власного народу. Думаю, зараз Путін має відчувати себе богом. Він відчуває, що він недоторканний і може робити все, що захоче. Міжнародних стандартів не існує. Немає міжнародних норм, яких він має дотримуватись або поважати надалі.

На жаль, саме в такому світі ми зараз живемо. Я віддаю перевагу світу, в якому ми жили 4 роки тому, в якому люди дбали про міжнародні норми та поважали суверенітет націй. А зараз правил, на жаль, немає. Це призведе до дестабілізацій подій, до більшого хаосу, більшої смерті та більшої плутанини.

Сподіваюся, що є спосіб, яким ми зможемо переломити ситуацію в політичній сфері, достукатися до Трампа і переконати його не погоджуватися з цим, не приймати нові правила, продиктовані Путіним, як нації повинні ставитися один до одного, як світ повинен дивитися на себе. Тому що це взагалі не добре для звичайних людей, таких як ми з вами. Диктатори кажуть, що мають право робити все, що хочуть, бо мають владу.

Однак чому Трамп упевнений, що Путін піде на поступки? Чи ви вірите в це?

Це брехня. Трамп насправді не просить Путіна про якісь поступки, і Путін не готовий йти на жодні поступки. Росіяни завжди висуватимуть максимально абсурдні вимоги. Путін міг би сказати, що хоче контролювати все аж до Португалії. Тоді Трамп сказав би, що треба вести переговори, а Путін погодився б піти на "поступки". Мовляв, хоча хоче все до Португалії, але прийме лише Балтію, Молдову, Україну, Вірменію.

Росіяни ні на що не мають права. Вони не мають права на цю землю, не мають права на цих людей. І вони це знають. Росіяни дійсно століттями просто брешуть під час переговорів, вимагаючи максимуму, а потім чекають, коли слабкі політичні лідери підуть їм на поступки. Потім вони стверджують, що це була якась жорстка угода, про яку вони домовилися, коли захопили те, на що не мали права. Вони робили це щоразу.

Немає такого договору, який підпише Росія, і який вони поважатимуть. Немає такого перемир'я, яке підпише Росія, якого вони будуть дотримуватися. Вони порушуватимуть їх за першої ж нагоди, коли вважатимуть, що це їм на користь. Росіяни – брехуни, злочинці, вбивці, дикуни, і ніхто не повинен сприймати їх серйозно, бо вони не ведуть переговори сумлінно. Це жахливі та страшні люди.

Тобто ви впевнені, що якщо між Україною та Росією буде досягнуто угоди про припинення вогню, Кремль порушить цю угоду в будь-який момент у майбутньому?

100%. Україна, генерал Кирило Буданов, президент Володимир Зеленський знають, що якщо вони домовляться про якесь припинення вогню цього року, Росія не збирається відступати. Росіяни не планують виводити війська. Вони не збираються перенаправляти ресурси, які йдуть на армію, назад до цивільних програм.

Путін налаштований на перемогу. Він не відчуває опору зсередини у своїх керівних елітах та країні, тому він збирається йти в бік країн Балтії. Він збирається офіційно анексувати Білорусь, а також піти на Сувальський коридор у Польщі. Він збирається йти до Молдови. Він хоче усю Україну, а не лише ті частини, які він зараз контролює. Це може бути проєкт довжиною в століття. Путіну байдуже.

Можливо, він помре в найближчі 10 років від природних причин, і хто б не був його наступником, він може нести "мантію путінізму" та відродження Російської імперії. А через 500 років, коли Росія контролюватиме половину Європи, Центральної Азії та Кавказу, по всій Росії будуть встановлені пам'ятники Путіну. Ось про що він думає, ось що він бачить.

Коли у вас є такий рівень влади, багатства та контролю, ви починаєте думати про свою спадщину. Ви починаєте думати, як Чингісхан, або Александр Македонський, або Юлій Цезар. Мовиться про імперію, про манію величі. Цим людям байдуже, скільки людей загине. Байдуже, як на тих людей, на яких вони нападають, так і їхні власні війська. Це просто про їхню власну ненаситну жагу до влади. Це огидно.

Росії зараз потрібна лише одна річ

Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна та Росія, ймовірно, укладуть угоду про припинення вогню цього року. Який ваш особистий прогноз щодо цієї можливості?

Як бачимо, росіяни на передовій використовують віслюків, щоб доставляти свої артилерійські снаряди на передову. Тому – так, Росії потрібно перевести дух, і вони з радістю погодяться на припинення вогню цього року. Припускаю, що вони хочуть зробити це до параду на честь дня перемоги 9 травня, щоб консолідувати свої сили та отримати велику пропагандистську перемогу.

Не знаю, чому 9 травня є їхнім найважливішим святом, адже Росії не існувало під час Другої світової війни. Це був Радянський Союз. Радянський Союз був одним з переможців у Другій світовій війні. Під час Другої світової війни 100% території України окупували нацисти, і лише 5% сучасної Росії було під окупацією. Попри всі ці події, всі дурні війни, в яких Росія брала участь за останні 80 років, – вони просто вдають, що нічого з цього не відбувається.

Щодо припинення вогню, думаю, Путін хоче цього, щоб продовжувати виробляти танки, бронетехніку, ракети та FPV-дрони, тому що саме там майбутнє війни. Коли він накопичить 6 – 7 мільйонів FPV-дронів, щоб створити нову атаку, яка потенційно може звалитись на Україну цієї осені або зими, можливо, Путін потисне руку Трампу і пообіцяє не починати війну знову, поки той залишаєтеся президентом. Щойно Трамп піде з посади або у нього станеться серцевий напад, то Путін знову почне війну, і цей цикл просто повториться.

Ви впевнені, що Путін погодиться на пропозицію Трампа про припинення вогню цього року? Чи саме так має бути зараз?

Не думаю, що має значення, на що Путін згоден з Трампом. Росія не може в односторонньому порядку сказати, що вона закінчує війну. Україна також має на це погодитися. Україна та Росія мають домовитися разом, щоб зупинити цю війну. Сторони, які воюють, мають домовитися про припинення вогню.

Безглуздо вірити в те, що США можуть домовитися з росіянами та нав'язати це Україні. Ні, не можуть. Трамп вдає, що може, сподіваючись, що українці просто зроблять те, що він хоче. Однак я не думаю, що Росія зможе домогтися припинення вогню, якщо не домовиться про це з Україною. Ви не можете односторонньо оголосити перемир'я і чекати, що ворог припинить обстріли.



Путін і Трамп не зможуть домовитися без України / Getty Images

Чи відчуваєте ви, що Україна зараз має своє місце за столом переговорів?

Ні. Я маю на увазі, що тут немає жодних дебатів. Трамп заявляє, що Росія "тримає всі карти", а Україна не має значення в переговорних позиціях. Це абсурд. Це образливо. Як американець, я виступаю проти цієї лінії мислення та переконань. Перед моїми українськими друзями я прошу вибачення.

Моя порада Україні – якщо ви коли-небудь відчуєте, що це у ваших інтересах, просто скажіть Трампу "ні". Якщо Трамп робить щось потрібне чи корисне, то прийміть цю допомогу. Однак якщо він спробує нав'язати Україні щось, що, на вашу думку, не йде вам користь, просто скажіть Трампу "ні".

Чи можуть Трамп з Путіним сформувати альянс

Якщо цього року не буде угоди про припинення вогню, чи є шанс на конфронтацію між Трампом і Путіним?

Я на це сподівався. Думаю, є багато моментів, і військовий альянс, який зріс за останні 20 років між Китаєм і Росією, нікуди не зникне. Це ілюзорні переконання про те, що ми можемо перевернути Росію, стати їхнім другом і союзником у боротьбі з Китаєм. Це так не працює. Це демократії проти диктатур. Путін і Сі Цзіньпін – диктатори, які ніколи не підуть з посади. Вони керуватимуть своїми країнами до смерті.

Отже, союзниками США є демократії світу. Нашими союзниками є Канада, Франція, Велика Британія, Німеччина. Ми повинні співпрацювати з ними, і ми можемо повернутися до цього. Путін може спробувати заспокоїти росіян, "солодко" поговорити з ними, завірити, що ми можемо сформувати новий великий альянс між Сполученими Штатами та Росією. Однак це просто не спрацює. Думаю, у США є занадто багато людей, які відкинуть це і боротимуться. Такі люди як я.

У Росії багато людей незадоволені США через те, що вони постачають зброю, яка вбила сотні тисяч росіян за останні три роки. Так, українські солдати хоробро борються на полі бою, але за допомогою американських Bradley, Abrams, Patriot та F-16. Я так розумію, їх передали з інших країн, але це літаки американського виробництва.

Тож чому Трамп намагається це зробити? Він просто отримує жахливі поради від дійсно недалеких і нерозумних людей в адміністрації. Сподіваюся, що в апараті нацбезпеки США відбудеться якийсь бунт, і хтось зможе дістатися до Трампа, витягнути його з прірви та сказати йому, що НАТО – його найкращий військовий Альянс. Це найбільша гарантія безпеки для вільного і демократичного світу. Усі ці розмови про те, щоб дружити з росіянами чи працювати з ними – це нонсенс, і ми маємо це припинити.

Чи достатньо 30 тисяч миротворців, щоб гарантувати безпеку

Велика Британія, Франція та інші європейські союзники готові перекинути 30 тисяч військовослужбовців в Україну, якщо буде угода про припинення вогню. Чи вважаєте ви, що цей план може стримати Росію від повторного нападу?

Це краще, ніж нічого. Однак ні, 30 тисяч військовослужбовців не вистачить для підтримки миру або припинення вогню. Коли ви враховуєте кордон Білорусі, коли ви враховуєте кордон із Сумами та Черніговом, а також поточну лінію фронту – це непрактично.

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Це масштабна територія, по якій Росія в майбутньому може в будь-який момент завдати удару. 30 тисяч миротворців – звучить гарно, але не думаю, що це стримає росіян у майбутньому, якщо вони захочуть знову розпочати війну.

Чому Трамп не хоче розгортати американські війська на території України? США мають найбільшу та найпотужнішу армію в усьому світі, лише вони можуть гарантувати, що Путін знову не нападе на Україну.

Трампу насправді начхати на Україну. Він фактично запитує, хто може запропонувати йому більшу, кращу угоду або більше ресурсів у майбутньому. А Україна – це менша країна з меншим багатством і ресурсами, меншою кількістю того, що можна запропонувати Трампу та його новій когорті олігархів, які формуються у США.

Це образливо для людей, яким небайдужі права людини та демократичні цінності. Людей, які шоковані та обурені воєнними злочинами та злочинами проти людяності, які вчинили російські військові. Однак Трампу начхати на людей. Він просто шукає найкращу фінансову угоду для себе та своїх олігархів, які прийшли до влади у Вашингтоні, округ Колумбія.

Я хотів би дати вам кращі відповіді як американець. Я хотів би дати вам більше впевненості. Однак тут у нас внутрішня боротьба і дебати про те, якою країною ми хочемо бути – чи хочемо ми бути країною, яка поважає суверенітет нації та гідність людського життя, чи ми просто хочемо бути імперією, яка захоплює ресурси, намагаючись збагатитися з максимальною вигодою.

Це шлях, яким ми зараз йдемо. Сподіваюся, ми зможемо відвернути це. Україна – наш союзник, заснований на цінностях. Однак Трамп хоче бути союзником Росії, спираючись на ресурси та гроші.

Якими є справжні цифри в угоді про рідкоземи

Трамп мав зустріч із Зеленським, який приїздив до Білого дому минулої п'ятниці, щоб підписати угоду про природні ресурси та відновлення України. Яка ваша думка щодо такої співпраці?

Початкова угода полягала в тому, що Америка отримає лише 50% усього, що буде в майбутньому. Це було дивно. У наступній версії було, що Україна має повернути США 2 долари за кожен вкладений. Ціна дійсно висока. Це – не добре. Тож найновішу версію цієї угоди Зеленський мав підписати у п'ятницю.

США не контролюватимуть ресурсний фонд на 100%. Він перебуватиме під спільним контролем як України, так і США. Тому Україні доведеться погоджуватися або підписувати будь-які угоди чи передачі, які майбутні адміністрації повинні будуть здійснити. Однак для США є сильні стимули інвестувати, щоб почати отримувати доходи від ресурсів України. Це безпрограшний варіант як для Сполучених Штатів у довгостроковій перспективі, так і для України.

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Крім того, є один рядок, в якому туманно мовиться про гарантії безпеки. На цьому наполягав Зеленський. Він це зрозумів. Крім того, відсутні визнання того, що сплачується борг. Трамп заявляв, що США надали Україні 350 мільярдів доларів. Трамп, коли говорить, просто бреше про все, вигадує цифри. Це особливо образливо і безглуздо, тому що легко перевірити фактами.

Справжня сума, виділена Конгресом, становить 180 мільярдів. Прямої допомоги було надано лише приблизно 70 мільярдів. Отже, не можна стверджувати, що є борг, який треба погасити. Цей фонд призначений для майбутньої допомоги та кредитування України у військовій сфері або купівлі зброї, який погашається завдяки інвестиціям, спільно контрольованих США та Україною.

Тепер, коли відомі всі ці останні угоди, оновлена інформація про цю угоду, – якби Зеленський вважав, що це хороша угода і хотів її підписати, то це хороше рішення. Він говорив з експертами, у нього є всі факти.

Що змусить Путіна вгамувати амбіції

Чи є шанс, що Україна також зможе домовитися про кращу угоду про припинення вогню з Дональдом Трампом, поки не підписана угода про природні ресурси?

Не думаю, що росіяни прагнуть домовитися про кращу угоду для України або гіршу угоду для них. Вони намагаються отримати максимально можливу вигоду, і Росія із задоволенням продовжує вбивати людей і здійснювати терористичні акти, поки вона не отримає все, що хоче. Якщо тероризм працює і вас постійно винагороджують, то у вас немає стимулу зупинятися. Це прикро, але в України є свої важелі впливу та переговорна тактика.

Україна повинна продовжувати завдавати ударів по нафтопереробних заводах і нафтобазах. Я вважаю, що слід націлитись і на інші важливі цілі. Не думаю, що Україна повинна стримувати себе щодо міжнародного права чи того, що в демократичних країнах ми називаємо воєнним злочином.

Я не виступаю за те, щоб Україна вбивала мирних жителів або цілилася проти них, але є певна цивільна інфраструктура, на яку Росія націлилася в Україні, кажучи, що це війна. Наприклад, била по теплових електростанціях. Мовляв, це чесна гра. Отже, я вважаю, що Україна повинна переглянути цілі всередині Росії, щоб максимізувати економічний тиск. Тоді так, Росія, можливо, буде готова до переговорів і скорочення своїх амбіцій.

Чим може закінчитися дружба Трампа та Ілона Маска

Трамп заявив, що деякі члени уряду не дуже задоволені діяльністю, роботою та дорученнями Ілона Маска. Як ви оцінюєте ситуацію з втручанням Маска в роботу урядових структур США?

Маск – ідіот. Він сидить на наркотиках. Він просто намагається завдати якомога більше неприємностей, звільнити якомога більше людей і завдати якомога більшої шкоди федеральному уряду.

До відома моїх співвітчизників-американців і всіх, хто це дивиться, шахрайство – це юридичний термін. Якщо хтось в уряді США вчинив шахрайство з вашими податковими коштами, тоді ви можете розслідувати це, висунути кримінальні звинувачення і покарати цю особу.

Маск понад місяць перевіряв книги та агентства, але шахрайства не знайшов. Він писав у X (колишній Twitter – 24 Канал) багато брехні та вигаданої інформації. Однак якщо є фактичне шахрайство, яке є кримінальним, Федеральне бюро розслідувань Трампа може розслідувати це. Міністерство юстиції Трампа може висунути звинувачення, і люди можуть потрапити до в'язниці за шахрайство.

А єдине, що зробив Маск – це брехав і вигадував. Тероризував звичайних людей, які просто намагаються зробити все можливе, щоб виконувати свою федеральну роботу, і він покінчив із програмами, які не подобаються йому особисто.

Якщо Конгрес прийняв закон, виділив гроші, які використовують за мандатом Конгресу, то це закон. Це федеральний закон, якого ми повинні дотримуватися. Виконавча влада виконує закони Конгресу. Якщо вам не подобається USAID, Міністерство освіти, або як витрачаються долари федеральних податків, то Конгрес має проголосувати за це. Вони мають обговорити, проголосувати, ухвалити закон і припинити це фінансування.

Маск не виявив жодного шахрайства зараз, оскільки ні проти кого не висували кримінальних звинувачень. Тому в США зараз просто абсолютне божевілля. Люди втратили розум, тому що їх поглинула дезінформація. Шарлатани, шахраї, половина адміністрації Трампа, мільярдери тут лише для того, щоб знищити федеральний уряд і збагатитися.

Сполучені Штати впали. Це неймовірно сумно та гнітюче. Стільки людей було втрачено через дезінформацію. Ситуація в Сполучених Штатах погіршиться, перш ніж у нас настане момент пробудження, а потім ми спробуємо відступити від цього.

Чи може Трамп піти проти Маска?

Так, думаю, з часом це станеться. Маск має низький рейтинг схвалення, приблизно 20%, і його дії непопулярні. Трамп знає про це і не має нічого проти того, що Маск робить все на власний розсуд. Якщо трапиться щось погане, то він просто звинуватить Маска і скаже, що для нього більше немає ролі в цьому уряді.

Чому Трамп тримає його в Білому домі?

Тому що Маск дав Трампу 300 мільйонів доларів, щоб допомогти стати президентом. Також Маск володіє мережею Х. Маск прогинає алгоритм Twitter для проведення інформаційної війни для Трампа. Якщо Трамп засмутить або образить Маска, то ця інформаційна платформа та 200 мільйонів підписників Маска можуть обернутися проти Трампа.

Це просто політика сильних у цьому світі та боротьба его маніяків, які зараз вдають, що мають союз, але насправді ненавидять один одного. Трамп вже понад 10 років є політиком, який балотується або перебуває на посаді. Маск був на його боці лише останні 5 – 6 місяців. Це "шлюб за розрахунком".

Поки вони обидва думають, що отримують те, що хочуть, то продовжуватимуть говорити один одному: "Я люблю тебе". Хоча насправді ці хлопці не подобаються один одному, і в кінцевому підсумку вони відвернуться один від одного.

Цікаво, що Трамп не забезпечив Маску офіційну посаду в уряді, у своєму кабінеті. Чи не здається вам, що причина цього полягала в тому, що у нього були деякі побоювання щодо діяльності Маска, що він може бути шкідливим для уряду США?

Ні, це для юридичних цілей. Маск намагається уникнути судового переслідування за свої дії. Він намагається викрутитися, бо немає офіційної роботи. Маска не можна офіційно судити за його дії. Маску не обов'язково бути міністром фінансів чи міністром оборони. Він є генеральним директором 5 чи 6 різних компаній і може ігнорувати всі ці компанії та просто жити в Білому домі.

Усе, що відбувається зараз, – безглуздо. Результати опитувань Трампа впали після першого місяця його перебування на посаді. Загалом, 5 – 6 різних опитувань показують, що рейтинг схвалення Трампа знизився на 5% або 6% за місяць.

Це еквівалентно 8 мільйонам американських виборців, які змінили свою думку про людину з того часу, як вона вступила на посаду. Трамп має найнижчий рейтинг схвалення серед усіх новообраних президентів в історії.

Зазвичай настає період "медового місяця", і люди прощають. Однак Трамп зараз робить стільки непопулярних і радикальних речей, що це шкодить його опитуванням громадської думки. У якийсь момент, я в це вірю, республіканці в Конгресі перестануть боятися цього хлопця і почнуть діяти незалежно від виконавчої влади.