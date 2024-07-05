Украинская формула мира должна стать основой для других решений. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, добавив, что пока ни один из планов не предусматривает справедливый мир.

К теме Саммит мира 2․0: привлекут ли Россию к переговорам и удалось ли убедить Глобальный Юг

Что предусматривают предложения других стран

Видение справедливого мира есть, но нынешняя ситуация указывает на то, что в таком виде, как мы хотим, его будет очень трудно достичь. Более того, каждый из "мирных планов" предусматривает, что Украина должна заплатить за него своей территорией.

Говорится об отказе от определенных областей, о двойном контроле, или о прекращении боевых действий на той линии, где они ведутся сейчас.

Я не увидел ни в одном из так называемых мирных планов гарантий со стороны России больше никогда не нападать на Украину. Об этом не говорится ни в путинских, ни в трампийских, ни в китайских формулах, –

отметил политолог.

Кроме этого, глава Кремля требует от Украины уменьшить количество своего войска в соответствии с условиями мирного времени. Остается вопросом, почему такие требования не озвучивают к России, которая является агрессором.

"То есть, чтобы выжить мы должны пойти на какие-то уступки, а Россия по каждому сценарию остается с большой армией, с косвенным разрешением нападать на Украину, ее не заставляют снизить количество войск, отвести их на определенные территории и обязать под гарантию, условно, Китая или США не нападать", – подчеркнул Олег Лесной.