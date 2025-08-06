Сейчас Кремль не может представить ни одного варианта мирного урегулирования, которое не соответствует его первоначальным военным целям, как победу российской армии и народа. Владимир Путин поставил себя в такое положение намеренно.

Об этом говорится в отчете ISW от вторника, 5 августа, передает 24 Канал. Диктатор не считает, что пришло время заканчивать войну в Украине.

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Как Кремль оправдывает продолжение войны?

Накануне один кремлевский источник сообщил для Reuters – Путин не считает, что пришло время заканчивать войну в Украине, поскольку российское общество и военные не поймут такого решения.

Москва много лет пытается оправдать максималистские военные цели диктатора как необходимые для существования государства. Это поможет заручиться поддержкой общества для длительной войны, пока Россия не достигнет желаемого.

Более того, проведенные в начале 2025 года государственные и независимые опросы показали, что большинство россиян поддерживают продолжение так называемой "СВО". Зато Кремль, вероятно, использует эти настроения для оправдания своих действий.

Кроме того, Путин также увеличивает зависимость своего общества от военных расходов, инвестируя значительные средства в оборонную промышленность России, которая сейчас составляет значительную часть общего внутреннего производства страны.

ISW продолжает считать, что любое резкое сокращение оборонных расходов России, вероятно, повлечет спад российской экономики в среднесрочной перспективе, что еще больше побудит Путина продолжать длительную войну в Украине и провоцировать будущие военные конфликты, несмотря на большие потери России на поле боя и критические ограничения ее экономики,

– говорится в отчете.

Там подчеркивают – диктатор намеренно культивировал приверженность российского общества к своим военным целям и не установил условий для отступления, чтобы принять мирное урегулирование, которое не соответствует его первоначальным военным целям.

Напомним, 1 августа на встрече с Александром Лукашенко российский президент повторил свои условия для окончания войны, выдвинутые еще в июне 2024 года. Речь идет о выводе украинских войск с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от стремления вступить в НАТО.