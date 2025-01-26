Дональд Трамп после инаугурации изменил риторику в отношении российского президента Владимира Путина и начал давить на него. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на материал The Observer, который был опубликован на The Guardian.

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Риторика Трампа ведет к помощи

Республиканец заявил, что отказ от переговоров также ставит Россию под угрозу. Трамп также сказал, что экономика России разваливается, и Путин должен "договориться сейчас и прекратить эту бессмысленную войну" или столкнуться с пошлинами США, налогами и дополнительными санкциями.

Хоть действующий президент США и выступает против предоставления Украине дополнительных пакетов военной помощи на миллиарды долларов, но сейчас его риторика ведет именно к этому. В своих последних комментариях Путин отверг угрозу новых санкций и повторил, что он открыт к дискуссиям тет-а-тет. Российский президент может намереваться обмануть Трампа и то, что ему может удастся беспокоит Европу.

Путин хочет, чтобы его условия приняли

Готовясь к любым мирным переговорам, инициированным США, Путин всячески усиливает позицию. Москвы. До сих пор Россия настаивала на сохранении 20% украинской территории, которую она оккупировала, и гарантировании "будущего нейтралитета военно разоруженного, "денацифицированного" правительства в Киеве".

Сейчас Путин искренне верит, что он побеждает. Поэтому для прекращения огня Украина якобы должна принять все условия России.

Разговор идет уже не только о нынешней войне в Украине. Речь идет о будущей войне между Россией и Западом. По некоторым показателям, эта большая война, необъявленная и скрытая, уже продолжается,

– говорится в материале.

Путин пытается показывать, что его страна борется с международным порядком, который возглавляют США. Он и его союзники стремятся его изменить.

Именно поэтому, по словам авторов, жизненно важно, чтобы Запад услышал призыв президента Украины Владимира Зеленского о поставках оружия и достижения мира через силу.

Там считают, что Стармер был прав, когда призвал союзников "удвоить" поддержку Киева для достижения "мира на условиях Украины". Президент Украины прав, когда призывает Европу проснуться и осознать всю глубину угрозы, которая нависла над мировым порядком.