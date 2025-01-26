Дональд Трамп після інавгурації змінив риторику щодо російського президента Владіміра Путіна та почав тиснути на нього. Про це пише 24 Канал із посиланням на матеріал The Observer, який був опублікований на The Guardian.

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Риторика Трампа веде до допомоги

Республіканець заявив, що відмова від переговорів також ставить Росію під загрозу. Трамп також сказав, що економіка Росії розвалюється, і Путін повинен "домовитися зараз і припинити цю безглузду війну" або зіткнутися з митами США, податками і додатковими санкціями.

Хоч чинний президент США і виступає проти надання Україні додаткових пакетів військової допомоги на мільярди доларів, але зараз його риторика веде саме до цього. У своїх останніх коментарях Путін відкинув загрозу нових санкцій і повторив, що він відкритий до дискусій тет-а-тет. Російський президент може мати намір обдурити Трампа і те, що йому може вдатись турбує Європу.

Путін хоче, щоб його умови прийняли

Готуючись до будь-яких мирних переговорів, ініційованих США, Путін всіляко підсилює позицію. Москви. Досі Росія наполягала на збереженні 20% української території, яку вона окупувала, і гарантуванні "майбутнього нейтралітету військово роззброєного, "денацифікованого" уряду в Києві".

Зараз Путін щиро вірить, що він перемагає. Тому задля припинення вогню Україна нібито має прийняти всі умови Росії.

Розмова йде вже не лише про нинішню війну в Україні. Йдеться про майбутню війну між Росією і Заходом. За деякими показниками, ця велика війна, неоголошена і прихована, вже триває,

– мовиться в матеріалі.

Путін намагається показувати, що його країна бореться з міжнародним порядком, який очолюють США. Він і його союзники прагнуть його змінити.

Саме тому, за словами авторів, життєво важливо, аби Захід почув заклик президента України Володимира Зеленського про поставки зброї та досягнення миру через силу.

Там вважають, що Стармер мав рацію, коли закликав союзників "подвоїти" підтримку Києва задля досягнення "миру на умовах України". Президент України має рацію, коли закликає Європу прокинутися і усвідомити всю глибину загрози, яка нависла над світовим порядком.