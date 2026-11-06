Рютте предположил, чем может закончиться война в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не верит в то, что в войне России против Украины будет победитель. После завершения боевых действий угроза со стороны Москвы никуда не исчезнет.

Такой думкой генеральный секретарь рассказал 5 ноября в нидерландском ток-шоу Pauw & De Wit, пишет Bloomberg.

Как Рютте видит окончание войны в Украине?

Марка Рютте спросили, сможет ли кто-нибудь победить в войне России против Украины.

"Я не думаю, что это очень вероятно", – ответил генеральный секретарь.

По его мнению, такие войны, как в Украине, всегда заканчиваются мирным соглашением, которое зачастую представляет собой определенный компромисс.

Рютте предупредил, что российская угроза для Европы может усилиться после завершения боевых действий в Украине.

Российская угроза сейчас непосредственно не проявляется на наших границах, поскольку значительная часть российских военных задействована в Украине. Но если война закончится, их огромная армия не останется просто огромной армией,

– пояснил генсек.

В конце передачи Рютте задумался о том, что "мы мечтаем о времени, когда все это закончится".

Мирные переговоры о войне в Украине

10–11 ноября в Абу-Даби пройдут первые с февраля трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией.

Зять и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что американская сторона активно работала с Киевом и Москвой, чтобы подготовить серьезные предложения.

Сам президент США объявил о заключении крупной сделки о Украине, которая повлияет на всю Европу. По словам политика, ею будут довольны все.

По данным Института изучения войны, Россия не готова к реальным переговорам. Она только делает вид, что ему интересно, чтобы договориться с Вашингтоном об экономическом сотрудничестве.

Аналитики отмечают, что Путин обновил стратегию войны против Украины. Теперь он делает ставку на террор. До весны 2027 года российский диктатор вряд ли всерьез задумается о прекращении войны.