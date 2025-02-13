Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Смотрите также Дипломаты НАТО "неприятно удивлены" заявлениями министра обороны США Гегсета об Украине, – СМИ

Взгляды Трампа о прекращении войны в Украине и Секторе Газа

Журналисты WSJ пишут, что Дональд Трамп переписывает общепринятую схему решения неразрешимых конфликтов в мире. В частности, президент США предлагает переговоры по урегулированию войны в Украине путем уступок России, а также разрушает надежды на палестинское государство своим планом переселения всего населения Газы.

В обоих случаях планы по решению конфликтов – это отказ от политики США, длящейся десятилетиями и суровое утверждение, что традиционные ответы Вашингтона на эти, казалось бы, бесконечные столкновения уже были опробованы и провалились. Более того, журналисты отмечают, что взгляды Трампа на войну в Украине и Секторе Газа почти одинаковы.

Для Трампа Газа и Украина кажутся почти одинаковыми. Тысячи людей погибают бессмысленно. Города лежат в руинах. Давняя ненависть подпитывает бесконечную борьбу. Его решения для Газы и Украины также кое в чем похожи,

– отмечают журналисты.

Ссылаясь на аналитиков, журналисты WSJ утверждают, что такие взгляды Трампа вытекают из его веры в свою способность убеждать, заявленного желания, чтобы его воспринимали как миротворца, который заключает соглашения исторического значения, и склонности навязывать решения слабым странам, в том числе союзникам, говорят аналитики, которые изучали оба конфликта.

"В обеих ситуациях он хочет тишины, мира, соглашения. Меньше американского вмешательства, меньше договоренностей и меньше американского риска", – высказался о Трампе старший директор Центра Рафика Харири и Ближневосточных программ аналитического центра Atlantic Council Уильям Векслер.

В то же время в СМИ добавляют, что вопрос заключается также в том, может ли Трамп теперь попробовать свой план игры где-нибудь, например, на Тайване, где растут опасения из-за желания президента США заключить быструю торговую сделку с Китаем. На Тайване беспокоятся, что Трамп может использовать демократический остров как разменную монету.

В WSJ считают, что подход Трампа может создать новые стратегические тупики. Так, в Украине стремление президента США к миру вызывает опасения, что он может добиваться соглашения без участия страны. Хотя это и приведет к временному прекращению боевых действий, но не предоставит Украине достаточной поддержки, чтобы противостоять попыткам России в долгосрочной перспективе, если страна-агрессор попытается напасть снова.

Трамп хочет прекращения огня и некой договоренности, которая бы на некоторое время отодвинула украинский вопрос на второй план. Но его видение все еще радикально отличается от путинского. Для Путина реальное решение – это "дружественная" к России Украина,

– заявила в сети Х Татьяна Становая, старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия-Евразия.

В СМИ напомнили, что в 2016 году Трамп прокладывал путь к президентству, обвиняя Вашингтон в развертывании долговременных операций в Афганистане и Ираке. Тогда он также предложил нестандартные мирные соглашения, которые дали неоднозначные результаты.