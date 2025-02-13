Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Дивіться також Дипломати НАТО "неприємно здивовані" заявами міністра оборони США Гегсета про Україну, – ЗМІ

Погляди Трампа щодо припинення війни в Україні та Секторі Гази

Журналісти WSJ пишуть, що Дональд Трамп переписує загальноприйняту схему вирішення нерозв'язних конфліктів у світі. Зокрема, президент США пропонує переговори щодо врегулювання війни в Україні шляхом поступок Росії, а також руйнує надії на палестинську державу своїм планом переселення всього населення Гази.

В обох випадках плани щодо вирішення конфліктів – це відмова від політики США, що триває десятиліттями й суворе твердження, що традиційні відповіді Вашингтона на ці, здавалося б, нескінченні зіткнення вже були випробувані й провалилися. Ба більше, журналісти наголошують, що погляди Трампа на війну в Україні та Секторі Гази є майже однаковими.

Для Трампа Газа й Україна здаються майже однаковими. Тисячі людей гинуть безглуздо. Міста лежать в руїнах. Давня ненависть підживлює нескінченну боротьбу. Його рішення для Гази й України також де в чому схожі,

– зауважують журналісти.

Посилаючись на аналітиків, журналісти WSJ стверджують, що такі погляди Трампа випливають з його віри у свою здатність переконувати, заявленого бажання, щоб його сприймали як миротворця, який укладає угоди історичного значення, і схильності нав'язувати рішення слабшим країнам, в тому числі союзникам, кажуть аналітики, які вивчали обидва конфлікти.

"В обох ситуаціях він хоче тиші, миру, угоди. Менше американського втручання, менше домовленостей і менше американського ризику", – висловився про Трампа старший директор Центру Рафіка Харірі та Близькосхідних програм аналітичного центру Atlantic Council Вільям Векслер.

Водночас у ЗМІ додають, що питання полягає також у тому, чи може Трамп тепер спробувати свій план гри деінде, наприклад, на Тайвані, де зростають побоювання через бажання президента США укласти швидку торгівельну угоду з Китаєм. На Тайвані непокояться, що Трамп може використати демократичний острів як розмінну монету.

У WSJ вважають, що підхід Трампа може створити нові стратегічні глухі кути. Так, в Україні прагнення президента США до миру викликає побоювання, що він може домагатися угоди без участі країни. Хоча це і призведе до тимчасового припинення бойових дій, але не надасть Україні достатньої підтримки, щоб протистояти спробам Росії в довгостроковій перспективі, якщо країна-агресорка спробує напасти знову.

Трамп хоче припинення вогню і якоїсь домовленості, яка б на деякий час відсунула українське питання на другий план. Але його бачення все ще радикально відрізняється від путінського. Для Путіна реальне рішення – це "дружня" до Росії Україна,

– заявила в мережі Х Тетяна Станова, старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія-Євразія.

У ЗМІ нагадали, що у 2016 році Трамп прокладав шлях до президентства, звинувачуючи Вашингтон у розгортанні довготривалих операцій в Афганістані та Іраку. Тоді він також запропонував нестандартні мирні угоди, які дали неоднозначні результати.