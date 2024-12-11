Владимир Зеленский рассказал, что его команда и команда Дональда Трампа начали сотрудничать больше, однако полное сотрудничество будет только после инаугурации Трампа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на СBN.

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Ищут возможности закончить войну

По словам Зеленского, "юридически чистое" сотрудничество будет после инаугурации Дональда Трампа. Он также пояснил, что продолжается поиск всех возможностей, чтобы закончить эту войну быстро и справедливо. Украинский лидер отметил, что они с Трампом здесь "на одной стороне", ведь Трамп действительно хочет завершить войну.

Мы украинцы очень хотим завершить. Он понимает, что Америка не может быть слабой, не может проиграть Украину. И это правильно, потому что все закончится не Украиной. Если Украина будет слабая, если позиция США будет не сильной, то взрывы войны будут в других уголках мира,

– подчеркнул президент.

По мнению Зеленского, речь не только о Европе, но и о Тихоокеанском регионе. Он подчеркнул, что если зло не поставить на место, то это будет примером для других авторитарных государств.

Зеленский также объяснил, как он понимает обещание закончить войну за 24 часа. По его словам, он не воспринимает это буквально. Он считает, что Трамп просто заинтересован в том, чтобы закончить войну быстро.