Володимир Зеленський розповів, що його команда та команда Дональда Трампа почали співпрацювати більше, проте повна співпраця буде лише після інавгурації Трампа. Про це пише 24 Канал із посиланням на СBN.

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Шукають можливості закінчити війну

За словами Зеленського, "юридично чиста" співпраця буде після інавгурації Дональда Трампа. Він також пояснив, що триває пошук всіх можливостей, щоб закінчити цю війну швидко і справедливо. Український лідер відзначив, що вони із Трампом тут "на одному боці", адже Трамп дійсно хоче завершити війну.

Ми українці дуже хочемо завершити. Він розуміє, що Америка не може бути слабкою, не може програти Україну. І це правильно, бо все закінчиться не Україною. Якщо Україна буде слабка, якщо позиція США буде не сильною, то вибухи війни будуть в інших куточках світу,

– наголосив президент.

На думку Зеленського, мова не лише про Європу, а й про Тихоокеанський регіон. Він підкреслив, що якщо зло не поставити на місце, то це буде прикладом для інших авторитарних держав.

Зеленський також пояснив, як він розуміє обіцянку закінчити війну за 24 години. За його словами, він не сприймає це буквально. Він вважає, що Трамп просто зацікавлений у тому, щоб закінчити війну швидко.