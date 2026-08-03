Такое заявление Владимир Зеленский сделал на совещании с украинскими послами в Киеве.
Какой срок для окончания войны назвал Зеленский?
По словам главы государства, одной из главных задач дипломатов в этом году является максимальная поддержка работы правительства с международными партнерами.
Он отметил, что невозможно точно предсказать, когда дадут результат дипломатические усилия, украинские дальнобойные удары, операции на средней дальности и санкции союзников.
В то же время, по словам президента, давление должно быть настолько сильным, чтобы у России не было другого выбора, кроме как согласиться на мир.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Зеленский также подчеркнул, что Украина рассчитывает добиться этого уже осенью, хотя осознает, что Кремль намерен затягивать войну.
По его словам, Россия готовит новую мобилизацию и планирует дальнейшие удары, поэтому Украина продолжает объединять международных партнеров и усиливать давление на агрессора.
Ранее президент сообщал, что Кремль планирует призвать еще около 500 тысяч человек. По данным разведки, скрытая мобилизация в России может начаться в начале октября после выборов в Госдуму.
Напомним, что позиция Москвы не изменилась. Она продолжает настаивать на своих максималистских требованиях.
Недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил, что уже в ближайшие недели Вашингтон может попытаться снова запустить переговоры между Украиной и Россией.
По словам Рубио, ситуация на фронте несколько изменилась, поскольку Украина получила возможность наносить дальнобойные удары по объектам в глубоком тылу России.
В США хотят оценить, повлияет ли это на позиции сторон и создаст ли условия для возобновления дипломатических переговоров.
В то же время он подчеркнул, что и Киев, и Москва имеют свои принципиальные требования и красные линии. По мнению Рубио, пока эти позиции не станут более близкими, договориться будет сложно.