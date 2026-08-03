Такое заявление Владимир Зеленский сделал на совещании с украинскими послами в Киеве.

Какой срок для окончания войны назвал Зеленский?

По словам главы государства, одной из главных задач дипломатов в этом году является максимальная поддержка работы правительства с международными партнерами.

Он отметил, что невозможно точно предсказать, когда дадут результат дипломатические усилия, украинские дальнобойные удары, операции на средней дальности и санкции союзников.

В то же время, по словам президента, давление должно быть настолько сильным, чтобы у России не было другого выбора, кроме как согласиться на мир.

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Зеленский также подчеркнул, что Украина рассчитывает добиться этого уже осенью, хотя осознает, что Кремль намерен затягивать войну.

По его словам, Россия готовит новую мобилизацию и планирует дальнейшие удары, поэтому Украина продолжает объединять международных партнеров и усиливать давление на агрессора.

Ранее президент сообщал, что Кремль планирует призвать еще около 500 тысяч человек. По данным разведки, скрытая мобилизация в России может начаться в начале октября после выборов в Госдуму.

Напомним, что позиция Москвы не изменилась. Она продолжает настаивать на своих максималистских требованиях.

Недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил, что уже в ближайшие недели Вашингтон может попытаться снова запустить переговоры между Украиной и Россией.

По словам Рубио, ситуация на фронте несколько изменилась, поскольку Украина получила возможность наносить дальнобойные удары по объектам в глубоком тылу России.

В США хотят оценить, повлияет ли это на позиции сторон и создаст ли условия для возобновления дипломатических переговоров.

В то же время он подчеркнул, что и Киев, и Москва имеют свои принципиальные требования и красные линии. По мнению Рубио, пока эти позиции не станут более близкими, договориться будет сложно.