Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Как россияне распространяют фейки о ситуации в Харьковской области?

Российские чиновники и пропагандистские военные блогеры активно распространяют утверждения о блокировании украинских сил между направлениями на Волчанск и Большой Бурлук. В то же время никаких подтверждений или визуальных доказательств продвижения или окружения военнослужащих к северо-востоку от Харькова нет.

В своем отчете эксперты отметили, что ситуация на этой линии боевого столкновения остается контролируемой, а заявления вражеской стороны являются очередной информационной манипуляцией. Российские военные блогеры уже не впервые придумывают масштабные успехи для собственного командования и аудитории.

Систематическое выдумывание побед является распространенной практикой в войсках оккупантов. Ранее те же российские военные блогеры признавали, что армия России была вынуждена отступить с отдельных позиций под Лиманом из-за распространения ложных отчетов руководству.

Подобные сфабрикованные доклады приводят к тому, что подразделения захватчиков не получают необходимой огневой поддержки на позициях, которые они якобы уже захватили. Аналитики отмечают, что такие действия командования приводят к оперативным ошибкам и дополнительным потерям среди личного состава.

Похожая ситуация наблюдалась и во время заявлений Кремля о якобы захвате Святогорска в Донецкой области, который на самом деле полностью контролируется украинскими военными. Враг пытается преувеличить собственные достижения, чтобы скрыть неудачи на фронте.

Напомним, в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, а российские войска медленно продвигаются на отдельных участках в направлении Константиновки, Дружковки и Славянско-Краматорской агломерации. В то же время украинские подразделения удерживают оборону и на отдельных участках добиваются успехов, о которых пока не сообщают из-за продолжающихся боевых действий.

По словам офицера ВСУ Андрея Ткачука, россияне пытаются прорваться к "поясу крепостей", в частности через район Константиновки и южнее Доброполья. На Северском направлении враг также наступает в сторону Николаевки и пытается создать условия для выхода к Славянску, однако его продвижение остается медленным.