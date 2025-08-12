Ветеран Богдан Кротевич заявил о тяжелой ситуации на линии Покровск –Константиновка, которая там уже образовалась давно и ежедневно только ухудшается. По его словам, несколько городов находятся практически в окружении.

Кротевич обратился к Владимиру Зеленскому в эмоциональном посте в соцсети "Х", передает 24 Канал.

Смотрите также Россия закрепилась на Днепропетровщине и зашла в Купянск: как изменилась линия фронта за неделю

Что рассказал Кротевич о ситуации в Донецкой области?

По словам ветерана, "линии боевого соприкосновения как постоянной линии – фактически не существует".

Покровск и Мирноград почти в окружении. Константиновка – в полуокружении. Противник продвигается в направлении Краматорска и Дружковки,

– сообщил военный.

По его словам, предпосылки для сложной ситуации на этом участке фронта возникли давно, а проблема начала увеличиваться с прошлого года.

Кротевич отметил, что в этом не виноваты ни новосозданные корпуса, которые "приняли в наследство провальную обстановку с подчиненными неукомплектованными подразделениями", ни ОТГ или ОСУВ, "которые последние полтора года фактически не руководили ничем".

Системная проблема началась со стирания резервов, массового раздробления подразделений по всей линии фронта, отчетов о "взятом селе" как о победе на фоне провалов целых направлений, распределения мобилизационного ресурса "кумовьям", а также абсолютного отсутствия стратегического и даже оперативного видения театра боевых действий у части военного руководства,

– объяснил ветеран.

К слову, 11 августа в DeepState заявили, что вблизи Доброполья Донецкой области складывается довольно хаотичная ситуация. Враг нашел бреши в обороне, которыми будет пользоваться, чтобы двигаться дальше. В ОТУВ "Днепр" подтвердили, что российские войска пытаются просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций на Добропольском и Покровском направлениях. В то же время в группировке войск отрицают "взятие врагом под контроль территории".