Оттуда и "снарядный голод": окружение просит Путина "усмирить" Пригожина, – WSJ

Конфликт между "поваром Путина" Евгением Пригожиным и военным командованием России набирает обороты. Окружение диктатора попросило "усмирить" руководителя ЧВК "Вагнера" из-за его резкой критики Минобороны и генштаба.

Об этом СМИ сообщают со ссылкой на приближенных к Кремлю людей. Очевидно, окружению диктатора не нравится поведение Пригожина, влияние которого гипотетически могло бы возрасти, если бы его наемникам удалось захватить Бахмут.

Обратите внимание Пригожин заявил, что "будет баллотироваться в президенты Украины"

"Звезда" Пригожина угасает

The Wall Street Journal отмечает, что, пользуясь большим влиянием как владелец компании с наемниками, участвовавшими в боевых действиях в Сирии и странах Африки, во время полномасштабной войны Пригожин смог выйти на новый уровень. Скорее, "взошла его звезда" – ему разрешили вербовать заключенных, которых в ряды наемников взяли не менее 50 000. Кроме того, военное руководство начало предоставлять ему оружие и технику.

В борьбе за влияние Пригожин надумал доказать некомпетентность российского военного руководства, поэтому решил всеми силами захватить Бахмут, чтобы доказать это. Но только это не работает – город-крепость держится благодаря колоссальным усилиям наших воинов.

Однако "звезда" очевидно угасает, ведь Пригожин прекратил вербовку заключенных, наемники и он сам жалуются на "снарядный голод", потому что "Вагнера" не получает оружие и технику.

По словам приближенных к Кремлю лиц, это могло случиться из-за просьбы окружения Путина. Диктатора попросили "усмирить" Пригожина. Таким образом, ситуация складывается довольно интересно:

министр обороны Шойгу заявляет о важности Бахмута для российской армии, но на его захват брошены силы боевиков "Вагнера";

если предположить, что оккупантам удастся захватить город, Пригожин начнет острее критиковать Шойгу и руководителя генштаба Герасимова, обвинять его в непрофессионализме и подкреплять это достижениями своих наемников. То есть его влияние вырастет, что не очень хотелось бы тому же Шойгу;

в то же время неудача Пригожина ослабит его влияние и фактически разрушит репутацию ЧВК "Вагнера".

Учитывая слова Шойгу, Россия очень хотела бы захватить Бахмут, но если принять во внимание конфликт с Пригожиным, то провал попыток захвата тоже не разочарует российского министра.

ЧВК "Вагнера" фактически уничтожена

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что на Бахмутском направлении украинские воины уничтожили большинство наемников Пригожина. В сумме с конфликтом с высшим военным руководством России это имеет только один результат – история преступной организации заканчивается бесславно.

Огромные потери среди наемников обусловлены тем, что Россия до сих пор пользуется основным преимуществом – живой силой. Наемников бросают в бой как пушечное мясо. С жизнями оккупантов в России никто не считается.