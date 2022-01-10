Ведь он будет для российского президента политическим концом. Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, учитывая ситуацию в Казахстане, решить многие вопросы можно только в Кремле, возможно, даже с помощью силовиков.

Окружение Путина – в тупике

В связи с тем, что сейчас происходит в окружении самого Путина, Кремль зашел в тупик. Переговоры могут не принести никакого результата.

Думаю, окружение Путина может попытаться отстранить его от власти. Других путей урегулировать вопросов с Западом невозможно,

– подчеркнул Жданов.

Он пояснил, что речь идет о государственном перевороте в лучших традициях Российской империи – отстранении руководителя от исполнения обязанностей.

Кризис в руководстве России возможен потому, что ультиматум – последняя ступенька переговоров. Если ультиматум выполняется, то одна из сторон должна сдаться. Если нет, то наступает горячая фаза войны. Ни одна из сторон не готова выполнять этот ультиматум. Олег Жданов Военный эксперт

Заметим, журналист Роман Цимбалюк считает, что пока не стоит говорить о смене власти в России. Для Путина сохранение власти является основным вопросом, как и для других диктаторов.

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