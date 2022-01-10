Адже він буде для російського президента політичним кінцем. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, враховуючи ситуацію в Казахстані, розв'язати багато питань можна тільки в Кремлі, можливо, навіть за допомогою силовиків.

Оточення Путіна – у глухому куті

Згідно з тим, що зараз відбувається в оточенні самого Путіна, Кремль зайшов у глухий кут. Перемовини можуть не принести жодного результату.

Думаю, оточення Путіна може спробувати усунути його від влади. Інших шляхів врегулювати питань із Заходом неможливо,

– наголосив Жданов.

Він пояснив, що мовиться про державний переворот в найліпших традиціях російської імперії – усунення керівника від виконання обов'язків.

Криза в керівництві Росії можлива тому, що ультиматум – остання сходинка перемовин. Якщо ультиматум виконується, то одна зі сторін повинна здатися. Якщо ні, то наступає гаряча фаза війни. Жодна зі сторін не готова виконувати цей ультиматум. Олег Жданов Військовий експерт

Зауважимо, журналіст Роман Цимбалюк вважає, що поки не варто говорити про зміну влади в Росії. Для Путіна збереження влади є основним питанням, як і для інших диктаторів.

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