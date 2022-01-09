Адже він за кермом Росії вже 22 роки. В його запасі – ще 14 років. Це – дуже довгий термін. Про це зауважив журналіст Роман Цимбалюк.

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Основна тема для всіх

Водночас навряд чи Путін має рішення, чи зовсім піти, чи створити якийсь новий орган. За словами Цимбалюка, коли в диктатурах дорослішають царі, імператори, султани, завжди думають про реформи, фасадні зміни, в результаті яких вони залишуться при владі.

Через цю тему, щоб просидіти при владі десятиліття, скільки людей вони відправили на той світ... Вони розуміють, що ніхто нічого не забув,

– наголосив Цимбалюк.

Він вважає, що тема, як зберегти себе при владі, є основною для всіх диктаторів, зокрема і для Путіна.

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У Росії немає проблем із грошима. Якщо подивитися на ціни на газ і нафту, на золотовалютний резерв (який продовжує рости), то все показує, що Росія не обмежена в матеріальних ресурсах.

"Якщо у тебе є гроші, то і є можливість воювати", – відзначив журналіст. Однак врешті закінчується життєвий цикл людини. Це стосується і Олександра Лукашенка, і Нурсултана Назарбаєва, і Путіна.

На думку Цимбалюка, військова присутність Росії в Казахстані не є основою для наведення ладу. "Найголовніше показати, що під "кришуванням" Росії можна вбивати", – сказав журналіст.

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