Ці рейси виконають російські військові літаки Іл-76. Відповідну інформацію повідомили у міноборони Росії.

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Росія продовжує перекидати війська у Казахстан

Російські військові літаки виконають понад 20 рейсів для перекидання техніки й десантників з Іваново в Казахстан,

– йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що по прибуттю російські військовослужбовці приступлять до виконання завдань.

Перекидання здійснюють з аеродрому "Північний". Відповідно до відео, наданих міністерством, у Казахстан перекидаються також нові бронетранспортери БТР-МД "Ракушка".

Процес перекидання військових і техніки цілодобовий

Створене міноборони Росії повітряне угруповання з більш ніж 70 літаків Іл-76 та п'яти Ан-124 цілодобово перекидає "підрозділи російського контингенту миротворчих сил ОДКБ до Казахстану".

Відповідне рішення прийняла Рада колективної безпеки ОДКБ 6 січня. У Казахстан на обмежений за часом період начебто для стабілізації та нормалізації ситуації спрямовують "колективні миротворчі сили організації". До їхнього складу увійшли підрозділи збройних сил Росії, а також Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизії.

Цьому передувало звернення президента Касим-Жомарта Токаєва, який попросив Організацію договору про колективну безпеку ввести у його країну війська.

Зверніть увагу! Російський бойовик заявив українському блогеру, який прикинувся окупантом з Донбасу, що він вирушає у Казахстан. Мовляв, туди відправляють всі боєздатні підрозділи. Росіянин навіть похвалився, що вже отримав патрони.

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