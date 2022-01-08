У російському МЗС заявили, що Блінкен пожартував "у типовій для себе хамській манері".

Важливо Блінкен подзвонив главі МЗС Казахстану: крім протестів, говорили й про Україну

Що сказав Блінкен

Ентоні Блінкен під час брифінгу 7 січня наголосив, що влада Казахстану може самостійно врегулювати ситуацію.

Один урок з історії минулого: коли у твоєму домі опинилися росіяни, їх буває складно змусити піти,

– зауважив Блінкен.

Реакція Росії

Така заява Блінкена зачепила росіян за живе. У російському МЗС наголосили, що реакція ОДКБ та Росії на заклик керівництва Казахстану сприяти у забезпеченні безпеки була "абсолютно легітимною".

Якщо Ентоні Блінкен так любить уроки історії, то нехай має на увазі наступне: Коли у твоєму будинку опинилися американці, буває складно залишитися живими, не бути пограбованим чи згвалтованим,

– заявили у відомстві.

Також вони згадали 300 років американської державності, натякнувши, що США вдерлася у домівки індіанців, корейців, в'єтнамців тощо.

Звісно ж, про окупований Крим та Донбас, війну в Грузії та молдовське Придністров'я, російське відомство "забуло".

Що цьому передувало

Росія запровадила війська Казахстану у межах Організації договору колективної безпеки (ОДКБ). Тоді Кремль почав активно перекидати війська у країну. Про допомогу проти "терористів" попросив напередодні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Повний текст публікації МЗС Росії:

Сьогодні Держсекретар США Ентоні Блінкен у типовій для себе хамській манері пожартував щодо трагічних подій у Казахстані. Абсолютно легітимна відповідь ОДКБ на заклик керівництва Казахстану сприяти у забезпеченні безпеки глава американського зовнішньополітичного відомства супроводжував наступною єхидною реплікою: "Один урок з минулої історії: коли у твоєму будинку виявилися складно змусити піти".

Якщо Ентоні Блінкен так любить уроки історії, то нехай має на увазі наступне: Коли у твоєму будинку опинилися американці, буває складно залишитися живими, не бути пограбованим чи згвалтованим.

Тільки цьому навчає нас не минуле, а всі 300 років американської державності. Багато чого з цього приводу розкажуть індіанці північноамериканського континенту, корейці, в'єтнамці, іракці, панамці, югослави, лівійці, сирійці та інші нещасні, кому не пощастило побачити у себе «будинки» цих непроханих гостей.