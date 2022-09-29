"Приземленные мечты": верит ли окружение путина до сих пор в победу россии в войне

Ближайшее окружение владимира путина, похоже, начинает сомневаться в успехах своей армии. В частности, это касается и военного руководства россии.

Однако пока что они боятся высказывать свои реальные мнения на этот счет. Об этом на стриме 24 канала сказал российский политолог Аббас Галлямов.

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Вариантов в россии нет

Он уверен, что российская элита не верит в ту "победу", которую они себе нарисовали еще во время полномасштабного наступления в Украину 24 февраля.

Это уже нужно совсем быть слепыми. Они не столь идиоты,

– считает Галлямов.

И добавил, что окружение путина лишь делает вид, что "все идет по плану", поскольку вариантов у них больше нет.

Полное интервью с политологом Галлямовым: смотрите видео

"Однако сейчас их мечты несколько более приземленные, чем были до этого. Самое идеальное для них было бы договориться с Украиной, "разойтись", удержать территории, которые удалось захватить. А также чтобы украинцы не претендовали на Крым. Тогда они бы выдохнули с облегчением" и прекратили огонь", – добавил политолог.

Он считает, что это предел их надежд. На большее рассчитывать не могут. В частности, это касается и путина. Именно поэтому он отмечает, что готов садиться за стол переговоров хоть уже. Хотя раньше риторика была другой, говорилось о "завершении всех целей".