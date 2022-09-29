Однак поки вони бояться виказувати свої реальні думки з цього приводу. Про це на стрімі 24 каналу сказав російський політолог Аббас Галлямов.

Увага Путіну важливіше погрожувати, ніж застосовувати, – Чалий про ядерну зброю росії

Варіантів в росії немає

Він впевнений, що російська еліта не вірить у ту "перемогу", яку вони собі намалювали ще під час повномасштабного наступу в Україну 24 лютого.

Це вже геть потрібно бути сліпими. Вони не настільки ідіоти,

– вважає Галлямов.

І додав, що оточення путіна лише вдає, що "все йде за планом", оскільки варіантів у них більше немає.

Повне інтерв'ю з політологом Галлямовим: дивіться відео

"Однак зараз їхні мрії дещо більш приземлені, ніж були до цього. Найідеальніше для них було б домовитись з Україною, "розійтися", втримати території, які вдалося захопити. А також, щоб українці не претендували на Крим. Тоді вони б видихнули з полегшенням та припинили вогонь", – додав політолог.

Він вважає, що це межа їхніх сподівань. На більше розраховувати не можуть. Зокрема, це стосується й путіна. Саме тому він наголошує, що готовий сідати за стіл перемовин хоч вже. Хоча раніше риторика була іншою, мовилося про "завершення усіх цілей".