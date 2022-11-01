В окружении Путина назревает конфликт, – Подоляк о последних заявлениях Пригожина
Пригожин заявил, что Владимир Зеленский, несмотря на то, что является врагом России, на самом деле является сильным лидером. Это показатель того, что у Кремля не все так хорошо, и в окружении Путина назревает конфликт.
Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Ранее сообщалось о том, что Пригожин утверждается в России как политическая сила.
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В окружении Путина нарастает конфликт
Подоляк отметил, что в окружении Путина нарастает конфликт. Пригожин все больше выходит в публичную плоскость и пытается быть активным игроком с гораздо большими полномочиями. На самом деле можно говорить даже о том, что Пригожин более адекватен с точки зрения управления.
В понимании, как управлять силовой вертикалью. Путин уже не икона, в частности, и для Пригожина. И это очень привлекательные признаки того, что начинается большая внутренняя война за то, кто и кем будет после проигрыша в войне России,
– заметил советник главы Офиса Президента Украины.
Фейки России в ООН
Он продолжил, что от России тошнит уже весь мир. В частности, показательно то, как даже Албания заявила о нежелании слушать о комарах, грязных бомбах от Небензи.
"Это, кстати, еще одна симптоматика того, что нужно коренным образом менять ООН, как институт. Это очень важно", – подчеркнул Подоляк.
Подоляк о последних заявлениях Пригожина: смотрите видео
Украина возвращает мир в международное право
По его словам, Украина сейчас пытается вернуть мир в международное право. Оно было грубо нарушено Россией еще в 2008 году, когда она атаковала Грузию. Поэтому заявления господина Медведева о том, что на деоккупацию территорий, которые Кремль считает своими, они будут отвечать ядерным оружием абсурдны.
Медведев будет потом сидеть на такой специальной скамье, в любом месте. Там будет идти трибунал, и тогда он будет рассказывать о своих мотивах, зачем он угрожал ядерным оружием неядерному государству. Как наступательное оружие, как оружие, которое нельзя использовать в рамках глобальной доктрины ядерного сдерживания,
– подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины.
Новости России: последние события
- Россия пугает мир то применением ядерного оружия, то начинает разговоры о "грязной" бомбе. Мероприятие пытается сдержанно реагировать на его провокацию и дезинформацию.
- Слухи о болезнях российского президента Владимира Путина ходят давно, это подтверждает и его внешний вид во время последних выступлений. СМИ узнали новые подробности о состоянии диктатора.
- Россия открыто заявляет, что атакует гражданскую инфраструктуру Украины. По всем международным правилам это военное преступление, которое будет иметь правовую оценку.