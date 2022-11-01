В окружении Путина назревает конфликт, – Подоляк о последних заявлениях Пригожина

Пригожин заявил, что Владимир Зеленский, несмотря на то, что является врагом России, на самом деле является сильным лидером. Это показатель того, что у Кремля не все так хорошо, и в окружении Путина назревает конфликт.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Ранее сообщалось о том, что Пригожин утверждается в России как политическая сила.

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В окружении Путина нарастает конфликт

Подоляк отметил, что в окружении Путина нарастает конфликт. Пригожин все больше выходит в публичную плоскость и пытается быть активным игроком с гораздо большими полномочиями. На самом деле можно говорить даже о том, что Пригожин более адекватен с точки зрения управления.

В понимании, как управлять силовой вертикалью. Путин уже не икона, в частности, и для Пригожина. И это очень привлекательные признаки того, что начинается большая внутренняя война за то, кто и кем будет после проигрыша в войне России,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

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Он продолжил, что от России тошнит уже весь мир. В частности, показательно то, как даже Албания заявила о нежелании слушать о комарах, грязных бомбах от Небензи.

"Это, кстати, еще одна симптоматика того, что нужно коренным образом менять ООН, как институт. Это очень важно", – подчеркнул Подоляк.

Подоляк о последних заявлениях Пригожина: смотрите видео

Украина возвращает мир в международное право

По его словам, Украина сейчас пытается вернуть мир в международное право. Оно было грубо нарушено Россией еще в 2008 году, когда она атаковала Грузию. Поэтому заявления господина Медведева о том, что на деоккупацию территорий, которые Кремль считает своими, они будут отвечать ядерным оружием абсурдны.

Медведев будет потом сидеть на такой специальной скамье, в любом месте. Там будет идти трибунал, и тогда он будет рассказывать о своих мотивах, зачем он угрожал ядерным оружием неядерному государству. Как наступательное оружие, как оружие, которое нельзя использовать в рамках глобальной доктрины ядерного сдерживания,

– подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины.

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