В окруженных городах и на линии боевых действий будут раздавать бесплатные продукты

Украинцы в окруженных россиянами городах и на линии боевых действий не останутся один на один с бедой. Государство обеспечит их ключевыми социальными продуктами.

Об этом в своем обращении 18 марта сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он подробнее рассказал о вопросах продовольственной безопасности в условиях войны, пишет 24 канал.

Читайте также Потери Украины от вражеской агрессии составляют более 500 миллиардов долларов, – Шмигаль

Продукты будут раздавать с 19 марта

Глава правительства подчеркнул, что государство не может допустить, чтобы украинцы остались без еды. Поэтому напрямую будет закупать важнейшие продукты у украинских производителей. Начиная уже с 19 марта, эти продукты бесплатно будут раздавать людям в городах, которые оказались в окружении или же расположены на линии боевых действий.

Как все это будет происходить

Шмигаль подчеркнул, что уже есть сформированный перечень ключевых социальных продуктов: от круп и зерна до консервов и масла. Ежедневно Министерство развития общин и территорий будет формировать перечень городов, куда эту продукцию надо доставить.

Новость дополняется....