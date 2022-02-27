Окружили и половину уничтожили, – Арестович о ликвидации машин оккупантов в Харькове

В Харьков в ночь на 27 февраля пыталось продвинуться большое количество российской техники. Однако ее оцепили и быстро начали уничтожать.

По состоянию на 11 часов утра уничтожили уже больше половины всей техники врага, пытавшейся войти в город. Обнародовал данные советник главы Офиса Президента Алексей Орестович. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его брифинг.

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Призвал не верить "вбросам"

Поэтому Арестович призвал не верить фейкам о якобы "сдаче" Харькова врагу. Он добавил, что почти не было активных действий для попыток штурмовать город.

Приблизительно 8 – 12 автомобилей пытались пройти вглубь Харькова. Их оцепили и сейчас уже половину уничтожили. Поэтому не верьте вбросам о том, что "Харьков атакуют" и "Харьков пал",

– акцентировал Арестович.

Следует заметить, что в сети уже даже обнародовали фото разбитой колонны врага на улицах Харькова. В ней были оккупантские бронемашины "Тигр". Нашим военным во время операции удалось добыть трофейный РПГ-30 "Крюк". Это нужно, чтобы кремлевские захватчики умирали также от своего оружия.

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