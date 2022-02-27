Станом на 11 годину ранку знищили вже понад половину всієї техніки ворога, яка намагалася увійти в місто. Оприлюднив дані радник голови Офісу Президента Олексій Орестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його брифінг.

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Закликав не вірити "вкидам"

Тому Арестович закликав не вірити фейкам про нібито "здачу" Харкова ворогу. Він додав, що майже й не було активних дій для спроб штурмувати місто.

Приблизно 8 – 12 автомобілів намагалися пройти вглиб Харкова. Їх оточили та зараз вже наполовину знищили. Тому не вірте вкидам про те, що "Харків атакують" і "Харків пав",

– акцентував Арестович.

Слід зауважити, що в мережі вже навіть оприлюднювали фото розбитої колони ворога на вулицях Харкова. У ній були окупантські бронемашини "Тигр". Нашим військовим під час операції вдалося здобути трофейний РПГ-30 "Крюк". Це потрібно, щоб кремлівські загарбники помирали також і від своєї зброї.

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