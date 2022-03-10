Возле столицы оборону держит большое количество украинских военных. Об этом советник председателя ОП заявил в эфире телеканала "Рада" 10 марта, сообщает 24 канал.

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Киев окружить невозможно, взять его невозможно – за это можно не волноваться. Под Киевом достаточно большая группировка наших войск, которая уничтожает противника,

– говорит Арестович.

Доказательством этого является гибель русского командира полка, наступавшего на Киев 9 марта.

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