Біля столиці оборону тримає велика кількість українських військових. Про це радник голови ОП заявив в ефірі телеканалу "Рада" 10 березня, повідомляє 24 канал.
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Київ оточити неможливо, взяти його неможливо – за це можна не хвилюватися. Під Києвом достатньо велике угруповання наших військ, яке нищить противника,
– каже Арестович.
Доказом цього є загибель російського командира полку, що наступав на Київ 9 березня.
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