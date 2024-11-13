Сдерживание тарифов и безопасность, – Продан объяснила, почему реверсную дотацию надо оставить громадам

Деньги реверсной дотации в 2025 году нужно оставить в громадах, потому что без них местные власти не смогут сдерживать рост тарифов, обеспечивать стабильное прохождение отопительного сезона и ликвидировать последствия обстрелов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление в эфире телеканала "Киев" Оксаны Продан – советника председателя Ассоциации городов Украины, мэра Киева Виталия Кличко.

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Сегодня задача всех муниципалитетов, глав общин, начальников военных администраций населенных пунктов – максимально сохранить средства в общинах. Потому что это деньги для решения проблем после обстрелов. Это деньги, за счет которых сегодня сдерживаются тарифы по всей Украине. Государство задолжало 64 миллиарда гривен за разницу в тарифах. Изъяв военный НДФЛ из всех общин, изъяв целую кучу возможностей, льгот, не предоставляя компенсацию разницы в тарифах, еще и забирать реверсную дотацию – это преступление против каждого жителя общин,

– заявила Оксана Продан.

Детали от Оксаны Продан

Она отметила, что реверсную дотацию предполагается забрать из бюджетов 189 общин не для того, чтобы отдать бедным.

"В проекте госбюджета, который подало правительство ко второму чтению, предполагается забрать у общин 12,9 миллиарда гривен. Но бедным общинам не добавили ни копейки базовой дотации. Поэтому когда кто-то говорит, что берут у богатых для бедных, это неправда", – объяснила Продан.

Она привела пример Конотопа, где после изъятия военного НДФЛ община не имеет денег до конца года выплачивать зарплаты учителям, спасателям и другим работникам. А также пример прифронтового Покровска, у которого также хотят забрать более 30% бюджета.

"Это просто убить громаду", – уверена советница председателя АГУ.

Продан также отметила, что председатель АГУ Виталий Кличко поддержал обращение мэров к президенту оставить средства реверсной дотации в общинах, хотя этот вопрос столицы будто не касается.

"Киев сегодня – единственная община, в доходах которой остается 40% НДФЛ. Все остальные сегодня имеют 64% НДФЛ в доходах. Поэтому Киев не может априори участвовать в распределении реверсной дотации. У него уже забрали 24%, по сравнению с другими. Однако мэр Киева Виталий Кличко – председатель Ассоциации городов Украины и понимает, насколько важно сохранить средства в бюджетах общин. Поэтому он вместе с другими главами общин отстаивает позицию сохранения денег в местных бюджетах. Потому что это деньги людей, которые живут в общинах. Это их возможность быть в безопасности, иметь тепло, а в случае обстрелов – получить сразу скорую помощь от муниципалитета", – объяснила Оксана Продан.

Ранее сообщалось, что 68 народных депутатов из всех фракций и групп обратились к вице-премьер-министру по восстановлению Украины – министру развития общин и территорий Украины Алексею Кулебе по сохранению реверсной дотации и 64% НДФЛ в бюджетах общин.

Также сообщалось, что местные головы подписали обращение к Президенту Украины о сохранении в 2025 году денег реверсной дотации в бюджетах громад, чтобы совместно защитить граждан Украины от стремительного роста тарифов, срыва отопительного сезона, блэкаутов и тому подобное.

