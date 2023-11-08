О создании Департамента здравоохранения Министерство обороны сообщило на своих ресурсах вечером 8 ноября. Представила Оксану Сухорукову заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

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Что известно об Оксане Сухоруковой

Как мы отмечали выше, глава Департамента здравоохранения – бывшая волонтер и сотрудница Минздрава. У нее есть опыт запуска медицинской реформы.

Оксана Сухорукова будет отвечать за построение политик во всем, что касается системы здравоохранения в Вооруженных Силах Украины. Мы только в начале этого пути и очень рассчитываем, что профессиональное сообщество с большим опытом будет для нас указателем и поддержкой.

– отметила Наталья Калмыкова.

Пока Департамент здравоохранения на пути своего формирования. А основная задача Сухоруковой – быстро и системно запустить его работу.

Оксана Сухорукова во время рабочей встречи с профессиональным военно-медицинским и волонтерским сообществом призвала присутствующих к активному сотрудничеству, а также поддержки в системных изменениях.

У каждого из вас большой неоценимый опыт, которым вы можете поделиться с нами, и мы вместе сможем это вложить в нормативные документы,

– сказала она.

Оксана Сухорукова с 2014 года была основательницей благотворительного фонда "Свои". Он занимается опекой военнослужащих по вопросам гуманитарной помощи.

А вот с 2018 по 2020 год она работала в Министерстве здравоохранения. Сухорукова занимала должность директора директората медицинских услуг.

В 2021 – 2022 годах она работала директором департамента мониторинга Национальной службы здоровья Украины.

Обратим внимание, что раньше мы рассказали о создание нового агентства "Государственный оператор тыла". Как отметили в Минобороны, оно будет заниматься закупкой продовольствия для военных. А его главой стал Арсен Жумадилов.