Про створення Департаменту охорони здоров'я Міністерство оборони повідомило на своїх ресурсах ввечері 8 листопада. Представила Оксану Сухорукову заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.
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Що відомо про Оксану Сухорукову
Як ми зазначали вище, очільниця Департаменту охорони здоров'я – колишня волонтерка та співробітниця МОЗ. У неї є досвід запуску медичної реформи.
Оксана Сухорукова відповідатиме за побудову політик у всьому, що стосується системи охорони здоров'я в Збройних Силах України. Ми лише на початку цього шляху і дуже розраховуємо, що професійна спільнота із великим досвідом буде для нас дороговказом і підтримкою,
– зазначила Наталія Калмикова.
Наразі Департамент охорони здоров'я на шляху свого формування. А основне завдання Сухорукової – швидко і системно запустити його роботу.
Оксана Сухорукова під час робочої зустрічі з професійною військово-медичною та волонтерською спільнотою закликала присутніх до активної співпраці, а також підтримки у системних змінах.
У кожного з вас є великий неоціненний досвід, яким ви можете поділитись з нами, і ми разом зможемо це вкласти у нормативні документи,
– сказала вона.
- Оксана Сухорукова з 2014 року була засновницею благодійного фонду "Свої". Він займається опікою військовослужбовців у питаннях гуманітарної допомоги.
- А от з 2018 по 2020 роки вона працювала у Міністерстві охорони здоров'я. Сухорукова обіймала посаду директора директорату медичних послуг.
- У 2021 – 2022 роках вона працювала директором департаменту моніторингу Національної служби здоров'я України.
Звернімо увагу, що раніше ми розповіли про створення нової агенції "Державний оператор тилу". Як зазначили у Міноборони, вона займатиметься закупівлею харчів для військових. А її главою став Арсен Жумаділов.