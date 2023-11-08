Про створення Департаменту охорони здоров'я Міністерство оборони повідомило на своїх ресурсах ввечері 8 листопада. Представила Оксану Сухорукову заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

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Що відомо про Оксану Сухорукову

Як ми зазначали вище, очільниця Департаменту охорони здоров'я – колишня волонтерка та співробітниця МОЗ. У неї є досвід запуску медичної реформи.

Оксана Сухорукова відповідатиме за побудову політик у всьому, що стосується системи охорони здоров'я в Збройних Силах України. Ми лише на початку цього шляху і дуже розраховуємо, що професійна спільнота із великим досвідом буде для нас дороговказом і підтримкою,

– зазначила Наталія Калмикова.

Наразі Департамент охорони здоров'я на шляху свого формування. А основне завдання Сухорукової – швидко і системно запустити його роботу.

Оксана Сухорукова під час робочої зустрічі з професійною військово-медичною та волонтерською спільнотою закликала присутніх до активної співпраці, а також підтримки у системних змінах.

У кожного з вас є великий неоціненний досвід, яким ви можете поділитись з нами, і ми разом зможемо це вкласти у нормативні документи,

– сказала вона.

Оксана Сухорукова з 2014 року була засновницею благодійного фонду "Свої". Він займається опікою військовослужбовців у питаннях гуманітарної допомоги.

А от з 2018 по 2020 роки вона працювала у Міністерстві охорони здоров'я. Сухорукова обіймала посаду директора директорату медичних послуг.

У 2021 – 2022 роках вона працювала директором департаменту моніторингу Національної служби здоров'я України.

Звернімо увагу, що раніше ми розповіли про створення нової агенції "Державний оператор тилу". Як зазначили у Міноборони, вона займатиметься закупівлею харчів для військових. А її главою став Арсен Жумаділов.