Соответствующий документ уже передали в Кабинет Министров Украины для утверждения и подписания, передает 24 Канал. Заметим, что беспилотники на фронте очень помогают военным уничтожать оккупантов.

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Министерство обороны Украины подготовило постановление, которое позволит государственному заказчику покупать беспилотники гражданского назначения без дополнительных регуляций. Речь идет о дронах DJI и Autel и FPV-коптерах.

Министерство обороны и воинские части наконец-то смогут покупать "гражданские дроны", которые классифицируются как дроны тактического уровня,

– отметили в ведомстве.

Документ с постановлением уже направили в Кабинет Министров Украины для утверждения и подписания соответственно. В Министерстве обороны ожидают скорейшего принятия и внедрения постановления.

Гуманитарную помощь станет легче ввозить в Украину

Кроме того, Верховная Рада упростила порядок ввоза в Украину, учета и распределения гуманитарной помощи. Соответствующий законопроект №9111 (о внесении изменений в законы "О гуманитарной помощи" и "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях") приняли в среду, 8 ноября.

Так, в Кабинете Министров Украины утвердили постановление, согласно которому фактически ввели декларативный принцип признания товаров, ввозимых на территорию Украины, гуманитарной помощью.

Приобретенные благотворительными организациями за рубежом товары, которые при ввезенных в Украину задекларированы в качестве гуманитарной помощи, могут быть признаны гуманитаркой. Ключевое условие – их безвозмездная передача приобретателям в течение 90 дней с даты пересечения таможенной границы,

– объяснили в Минсоцполитики.

Это, например, упрощает ввоз и учет дронов, турникетов и других товаров, которые в Украине передаются безвозмездно, а за рубежом покупаются. Заметим, что ранее гуманитарной помощью могли признавать только товары, которые были безвозмездно получены от донора.

Также согласно законопроекту медицинские изделия и лекарства, определенные Министерством здравоохранения, будут признавать гуманитарной помощью по декларативному принципу без требования принятия специального решения уполномоченными государственными органами, независимо от срока годности груза.

Среди других изменений:

Нормирован порядок смены получателя и приобретателя гуманитарной помощи, перераспределения и возвращения донора гуманитарной помощи.

Предусмотрена возможность передавать транспортные средства военным как физическим лицам (приобретателям) как гуманитарную помощь.

Приостановлена норма подачи ежемесячных отчетов к введению в действие электронной системы учета.

Верховная рада упростила процедуру получения статуса УБД

Верховная Рада 8 ноября в первом чтении также приняла законопроект №9681 об упрощении процедуры получения статуса участника боевых действий

Депутаты предложили сократить сроки получения статуса УБД до 6 дней. Кроме того, предлагают внедрить электронную процедуру его получения. Еще одно предложение состоит в том, что основанием для получения статуса участника боевых действий являлся боевой приказ командира, направившего бойца на боевое задание.

Моментом обретения статуса участника боевых действий будут считать момент создания личной электронной карты участника боевых действий.