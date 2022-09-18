Без масок и с пивом: в Германии стартовал Октоберфест после двух лет перерыва

Вчера в Мюнхене начался фестиваль пива Октоберфест. Его проводят впервые за последние 2 года.

Так, открытие одного из известнейших фестивалей мира состоялось 17 сентября. Его не проводили 2 года из-за пандемии COVID-19.

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Мэр города раскупоривал первую бочку пива

Во время церемонии открытия первую бочку с пивом раскупорил мэр города Дидье Рейтер. После этого он передал бокал пива премьеру Баварии Маркусу Зедеру.

Фестиваль продлится до 3 октября. Там не потребуют ношения масок и другие правила, связанные с COVID-19, тоже отсутствуют.

В комментарии ежедневной газете Muenchner Merkur Зедер сказал, что, вероятно, после фестиваля количество случаев COVID-19 возрастет, однако пока нигде не наблюдается чрезмерной нагрузки в больницах.

Пиво подорожало

Кстати, в последний день перед началом Октоберфеста представители федерации пивоваров Германии жаловались правительству на свои экономические проблемы из-за побочных последствий войны россии против Украины. В частности, пивовары говорили о высоких ценах на энергоносители и нарушениях традиционных цепочек поставок. По их словам, без поддержки сотни предприятий сферы вынуждены будут закрыться.

По сравнению с прошлым фестивалем, стоимость пива на Октоберфесте этого года выросла. Стандартный двухпинтовый бокал стоит 13,80 евро вместо 12,60 в 2019 году.

К слову, на последнем фестивале в 2019 году было 6,3 миллиона гостей, которые выпили более 7,3 миллиона литров пива.

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