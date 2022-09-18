Так, відкриття одного з найвідоміших фестивалів світу відбулось 17 вересня. Його не проводили 2 роки через пандемію COVID-19.

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Мер міста розкорковував першу бочку пива

Під час церемонії відкриття першу бочку з пивом розкоркував мер міста Дідьє Рейтер. Після цього він передав келих пива прем’єру Баварії Маркусу Зедеру.

Фестиваль триватиме до 3 жовтня. Там не вимагатимуть носіння масок й інші правила, пов'язані з COVID-19, теж відсутні.

У коментарі щоденній газеті Muenchner Merkur Зедер сказав, що, ймовірно, після фестивалю кількість випадків COVID-19 зросте, однак поки що ніде не спостерігається надмірної навантаженості у лікарнях.

Пиво подорожчало

До речі, в останній день перед початком Октоберфесту представники федерації пивоварів Німеччини скаржилися уряду на свої економічні проблеми через побічні наслідки війни росії проти України. Зокрема пивовари говорили про високі ціни на енергоносії та порушення традиційних ланцюжків постачання. За їхніми словами, без підтримки сотні підприємств сфери змушені будуть закритися.

В порівнянні з минулим фестивалем, вартість пива на цьогорічному Октоберфесті виросла. Стандартний двопінтовий келих коштує 13,80 євро замість 12,60 у 2019 році.

До слова, на останньому фестивалі у 2019 році було 6,3 мільйона гостей, які випили понад 7,3 мільйонів літрів пива.

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