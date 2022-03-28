Оккупанты в Энергодаре предлагают детям "поиграть" с военной техникой

Энергодар уже более трех недель живет в оккупации российских военных. Захватчики там создают пропаганду, дают людям напрасные обещания, а детям предлагают поиграть с военной техникой, уничтожающей нашу землю.

Об этом рассказал руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

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По его словам, в оккупированном Энергодаре люди получают потоки сплошной лжи и дешевых обещаний, через которые враг пытается обрести благосклонность и лояльность.

Оккупанты пытаются навязать "хорошее" восприятие ужасающей реальности "русского мира".

Петр Котин говорит, что русские перекрывают украинские каналы. Налаживают в городе сигнал пропагандистских телеканалов, создают отвратительные телеграм-каналы так называемой "правды", где лживо рассказывают о картинках "новой жизни".

Кроме того, оккупанты предлагают жуткие развлечения и для энергодарских детей.

Предлагают "поиграть" с настоящей военной техникой – той же, которая уничтожает нашу землю.

– подчеркнул чиновник.

Он призвал местных жителей оставаться мужественными и непокорными. "Энергодар – это Украина, ЗАЭС – это Украина! Держитесь – и мы обязательно победим", – добавил Котин.

К слову, в Энергодаре жители 28 марта вышли на мирный митинг. Таким образом, они показали оккупантам, что город был и остается украинским. Люди смело заявляют, что в Энергодаре живут и работают украинцы.

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