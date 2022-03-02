Оккупанты обстреляли Лисичанск: попали в завод и жилой дом, красочные фото

В Луганской области оккупанты снова обстреляли мирные города. Одной из целей врагов стал город Лисичанск.

По состоянию на 11:30 в результате обстрелов агрессора горит магазин Городок, который находится на проспекте Победы. На место инцидента уже выехали пожарные.

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Враг обстрелял город в Луганской области

Кроме того, оккупанты попали в местный пивной завод, который после этого тоже загорелся. Позже было установлено, что открытый огонь не был обнаружен. Проводится разведка.

На улице Московская в жилой дом попала отстреленная ракета из системы "Смерч". В результате повреждены 2 комнаты и перекрытие дома. К счастью, никто не пострадал.

Оккупанты обстреляли Лисичанск / телеграмм "Сергей Гайдай/ Луганская ОГА"

Оккупанты обстреляли Лисичанск / телеграмм "Сергей Гайдай/ Луганская ОГА"

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