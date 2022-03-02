Лише війна може зупинити війну

Грібаускайте зазначила, що санкції Заходу, якими б жорсткими не були, не можуть зупинити диктаторський режим Путіна.

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Експрезидентка переконана, що війну може зупинити тільки війна, а не постачання зброї в Україну. Вона підкреслила, що Україна воює за Європу.

Лише війна може зупинити війну. Не потрібно прикидатися і намагатись заспокоїти сумління лише постачанням Україні зброї, вже надто пізно. Український народ воює за нас… Повторення мантри про те, що НАТО не може допомогти Україні, вже виглядає патетично і викриває боягузство Заходу,

– заявила Грібаускайте.

Також вона вважає, що Захід, будучи спостерігачем війни, фактично стане співучасником того, що роблять російські війська з Україною

Тому, на думку Грібаускайте, якщо Путіна не зупинити на території України, війна прийде на землі країн Заходу.

Колишня президентка Литви звернула увагу, що НАТО втручався у військові конфлікти в інших країнах.

Через це Грібаускайте соромно чути заяви лідерів НАТО, які відмовляються втручатися у війну. Як мінімум, Україна просить закрити небо, щоб Росія не завдавала авіаудари по нашій території.

"Україна просить реальної допомоги, ми бачимо на телеекранах вибухи у житлових кварталах і заявляємо про "рішучу підтримку України". Мені соромно чути, як лідери і посадовці НАТО кажуть, що не можуть втручатися у конфлікт – але ж ми могли у Сирії, Лівії, Африці, Югославії, Афганістані?", – зазначи Грібаускайте.

На завершення вона сказала, що Україна бореться за власне існування та за мир у Європі.

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