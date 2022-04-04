Оккупанты планируют наступление на Славянск и Северодонецк: Генштаб о ситуации на Донбассе
Источник:Генштаб ВСУ
Военнослужащие России и командование противника занимаются подготовкой к проведению наступательной операции на востоке Украины.
По данным Генштаба, свои основные усилия на Донецком и Таврическом направлениях оккупанты сосредоточивают в районах населенных пунктов Рубежное и Попасная.
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Наступление на Славянск и Северодонецк
Также известно, что враг продолжает подготовку к наступлению в направлении Славянск и Северодонецка.
Кроме того, российские войска хотят получить полный контроль над городом Мариуполь. Только в течение сегодняшнего дня оккупанты нанесли 8 авиационных ударов по городу, там продолжаются уличные бои.
В то же время, украинские защитники и защитницы держат оборону города.
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