Оккупанты полностью вышли с Северского направления в Курскую область
4 апреля 2022 , 12:43Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские войска полностью вышли с Северского направления. Оккупанты покинули украинскую территорию и сейчас находятся в Курской области.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Из Курской области подразделения перемещают дальше
В Курской области силы противника не задерживаются, враг перемещает их дальше. В Генштабе объясняют: командование противника готовится к проведению наступательной операции на востоке Украины.
Именно поэтому оккупанты развертывают элементы оперативного построения наступательной группировки и наращивают систему управления. Также Враг всеми силами стремится улучшить тактическое положение на отдельных направлениях на юге Украины.Обратите внимание! Россияне продолжают формировать дополнительные подразделения. Они постепенно перемещаются для участия в боевых действиях на территории Украины.
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