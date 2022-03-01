Оккупанты продолжают обстреливать Херсон: попали в многоэтажку

Оккупанты продолжают обстреливать украинские города. Известно, что несколько минут назад российский снаряд попал в многоэтажку в Днепровском районе Херсона по улице Перекопской.

В областной военной администрации сообщили, что по Херсону фиксируется передвижение солдат оккупационной армии. Особенно в районах Остров, Таврического, Шуменского и ХБК.

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Глава ОВА попросил херсонцев сидеть в укрытии и не выходите на улицы без острой необходимости. По его словам, там ходят вооруженные оккупанты, которые без предупреждения могут открыть огонь по мирному населению.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты попали в жилой дом, расположенный в крупнейшем микрорайоне Херсона – Таврическом. Подробности – читайте по ссылке.

Добавим, что в Херсоне с 20:00 до 6:00 действует комендантский час. В это время передвигаться по городу строго запрещено.

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