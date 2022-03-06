Обстрелы были совершены 5 марта

Прокуратура Гааги просит присылать доказательства преступлений России. Похоже, на почтовый ящик прокуратуры поступят видео, которые раздобыли аэроразведчики совместно с фондом "Повернись живим".

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Они зафиксировали, как россияне обстреливают украинских военных из-за спины мирного населения. Обстрелы были произведены 5 марта.

На видео отчетливо видно, как российские установки "Град", которые расположены среди густонаселенного села, выпускают снаряды.

Смотрите видео циничных обстрелов россиян

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