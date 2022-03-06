Обстріли були здійснені 5 березня

Прокуратура Гааги просить надсилати докази злочинів Росії. Схоже, на скриньку прокуратури надійдуть відео, які роздобули аеророзвідники спільно з фондом "Повернись живим".

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Вони зафіксували, як росіяни обстрілюють українських військових з-за спин мирного населення. Обстріли були здійснені 5 березня.

На відео чітко видно, як російські установки "Град", які розміщені посеред густонаселеного села, випускають снаряди.

Дивіться відео цинічних обстрілів росіян

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