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      Оккупанты ранили двух украинских воинов на Донбассе

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      Оккупанты ранили двух украинских воинов на оккупированном Донбассе
      Оккупанты ранили двух украинских воинов на оккупированном Донбассе / narodna-pravda.ua

      В течение текущих суток пророссийские боевики семь раз открывали огонь по позициям наших войск. Оккупанты шесть раз применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

      В результате обстрелов двое украинских защитников получили ранения, сообщили в пресс-штабе ООС.

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      В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Лебединское, вблизи сел Водяное и Широкино. Кроме того, оккупанты обстреляли наши позиции из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Пески и из стрелкового оружия вблизи города Авдеевка.

      В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в районе села Крымское из минометов калибра 82 миллиметра.

      На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются.

       

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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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