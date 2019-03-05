Оккупанты ранили двух украинских воинов на Донбассе

В течение текущих суток пророссийские боевики семь раз открывали огонь по позициям наших войск. Оккупанты шесть раз применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

В результате обстрелов двое украинских защитников получили ранения, сообщили в пресс-штабе ООС.

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В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Лебединское, вблизи сел Водяное и Широкино. Кроме того, оккупанты обстреляли наши позиции из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Пески и из стрелкового оружия вблизи города Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в районе села Крымское из минометов калибра 82 миллиметра.

На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются.