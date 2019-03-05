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      Окупанти поранили двох українських воїнів на Донбасі

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      Окупанти поранили двох українських воїнів на окупованому Донбасі
      Окупанти поранили двох українських воїнів на окупованому Донбасі / narodna-pravda.ua

      Протягом поточної доби проросійські бойовики сім разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Окупанти шість разів застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

      Унаслідок обстрілів двоє українських захисників отримали поранення, повідомили у прес-штабі ООС.

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      У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог шість разів обстріляв наші позиції у районі населеного пункту Лебединське, поблизу сіл Водяне та Широкине. Крім того, окупанти обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населеного пункту Піски та зі стрілецької зброї поблизу міста Авдіївка.

      У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позицію підрозділів Об'єднаних сил у районі села Кримське з мінометів калібру 82 міліметра.

      На обстріли противника наші захисники щоразу відповідали адекватним вогнем. Втрати противника уточнюються.

       

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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