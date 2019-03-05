Окупанти поранили двох українських воїнів на Донбасі

Протягом поточної доби проросійські бойовики сім разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Окупанти шість разів застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Унаслідок обстрілів двоє українських захисників отримали поранення, повідомили у прес-штабі ООС.

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У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог шість разів обстріляв наші позиції у районі населеного пункту Лебединське, поблизу сіл Водяне та Широкине. Крім того, окупанти обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населеного пункту Піски та зі стрілецької зброї поблизу міста Авдіївка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позицію підрозділів Об'єднаних сил у районі села Кримське з мінометів калібру 82 міліметра.

На обстріли противника наші захисники щоразу відповідали адекватним вогнем. Втрати противника уточнюються.