Українські бійці знищили ворожу позицію бойовиків на Донбасі: яскраве фото

Українські військові з 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького знищили на Донбасі опорний пункт російських окупаційних військ.

За словами українських захисників позиція бойоивків "Прищ" була найближчою до їхніх позицій вогневою точкою ворога.

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Окупанти постійно "докучали" військовим ЗСУ своєю активністю з позиції.

"Найкращий гранатометник Сухопутних військ, який є військовослужбовцем одного з наших підрозділів, знає методи боротьби з "паразитами", – зазначили в бригаді під фото знищеної позиції.



Українські військові знищили опорний пункт окупантів на Донбасі

Українські бійці можуть похвалитися значними досягненнями на Донбасі. Раніше їм вдалося знищили бойову машину піхоти проросійських бойовиків на Світлодарській дузі. Згодом, бійці ЗСУ завдали потужного удару та ліквідували укріплену позицію окупантів з якої вони часто обстрілювали сили ОС з кулеметів.