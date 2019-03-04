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      Украинские бойцы уничтожили вражескую позицию боевиков на Донбассе: яркое фото

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      Украинские бойцы уничтожили вражеский пункт оккупантов на Донбассе
      Украинские бойцы уничтожили вражеский пункт оккупантов на Донбассе / Фото из Facebook

      Украинские военные из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского уничтожили на Донбассе опорный пункт российских оккупационных войск.

      По словам украинских защитников позиция боевков "Прыщ" была ближайшей к их позициям огневой точкой врага.

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      Оккупанты постоянно "досаждали" военным ВСУ своей активностью с позиции.

      "Лучший гранатометчик Сухопутных войск, который является военнослужащим одного из наших подразделений, знает методы борьбы с "паразитами", – отметили в бригаде под фото уничтоженной позиции.


      Украинские военные уничтожили опорный пункт оккупантов на Донбассе

      Украинские бойцы могут похвастаться значительными достижениями на Донбассе. Ранее они уничтожили боевую машину пехоты пророссийских боевиков на Светлодарской дуге. Впоследствии, бойцы ВСУ нанесли мощный удар и ликвидировали укрепленную позицию оккупантов, с которой они часто обстреливали силы ОС из пулеметов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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