Речь идет о решениях, касающихся внешней политики. Кроме того, Олаф Шольц предложил ряд других нововведений.

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Как Шольц предлагает реформировать ЕС

Олаф Шольц выразил предложение реформировать и расширить ЕС путем постепенной отмены принципа единодушия при принятии решений. Эта инициатива касается прежде всего внешней и налоговой политики.

Канцлер считает, что Евросоюзу необходимо скоординировано производить закупки оружия и оборудования. Он также предложил создать штаб-квартиру ЕС для европейских вооруженных сил до 2025 года.

Напомним, что Евросоюз планирует увеличить военную помощь Украине. Недавно Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз намерен одобрить новый транш военной поддержки ВСУ на сумму более 3 миллиардов евро.

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Немецкое правительство поможет ВСУ подготовиться к зиме

В правительстве Германии подготовили новый пакет пособий для Украины. Об этом сообщают в германских СМИ.

Речь идет о военной поддержке на сумму 11 миллионов евро. В частности, предполагается закупка и передача Украине 100 тысяч единиц зимней формы.

Кроме этого, наше государство должно в скором времени получить 100 командных палаток с отоплением. Об этом сообщила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

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