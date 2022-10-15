Мовиться про рішення, що стосуються зовнішньої політики. Окрім цього, Олаф Шольц запропонував ряд інших нововведень.

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Яким чином Шольц пропонує реформувати ЄС

Олаф Шольц висловив пропозицію реформувати та розширити ЄС, шляхом поступового скасування принципу одностайності при ухваленні рішень. Ця ініціатива стосується насамперед зовнішньої та податкової політики.

Канцлер вважає, що Євросоюзу необхідно скоординовано робити закупівлі зброї та обладнання. Також він запропонував створити штаб-квартиру ЄС для європейських збройних сил до 2025 року.

Нагадаємо, що Євросоюз планує збільшити військову допомогу Україні. Нещодавно Жозеп Боррель розповів, що Євросоюз має намір схвалити новий транш військової підтримки ЗСУ на суму понад 3 мільярди євро.

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Німецький уряд допоможе ЗСУ підготуватися до зими

В уряді Німеччини підготували новий пакет допомоги для України. Про це повідомляють в німецьких ЗМІ.

Мовиться про військову підтримку на суму 11 мільйонів євро. Зокрема передбачається закупівля і передача Україні 100 тисяч одиниць зимової форми.

Крім цього, наша держава має незабаром отримати 100 командних наметів з опаленням. Про це повідомила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

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