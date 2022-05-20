Олаф Шольц отклонил призыв Европарламента ввести санкции против Шредера

Шольц отверг призыв Европарламента ввести санкции против экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. Он известен своими тесными связями с Путиным.

Канцлер Германии отклонил требование Европарламента 19 мая. Санкции против Герхарда Шредера пытались ввести за его отказ уволиться с руководящих должностей в российских энергетических компаниях.

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Шольц сказал, что решение немецкого парламента лишить Шредера офисного помещения в Берлине было "следственным, правильным и потому будет реализовано". Но немецкий канцлер подчеркнул, что дальнейшее наказание не требуется.

Я не считаю, что сейчас что-нибудь другое нужно. Было бы лучше, если бы Герхард Шредер ушел в отставку со своих должностей,

– добавил Шольц.

Что известно о Шредере

Герхард Шрёдер был канцлером Германии с 1998 – 2005 год. Затем возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет Nord Stream AG – компании-оператора проекта газопровода "Северный поток-2".

Сторонник Путина является членом правления российской нефтяной компании "Роснефть", а в феврале 2022 г. также был выдвинут в состав совета директоров российской энергетической компании "Газпром".

После начала войны в Украине сотрудники офиса Шредера в Берлине уволились должностей в знак протеста против его отказа уйти в отставку. Хотя эксканцлер сейчас собирается потерять свое офисное помещение, он все еще получает ежемесячное пособие в размере 8 300 евро.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер входит в "Миротворец". Его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Политик дружит с Путиным. Его не раз критиковали за заявления о войне в Украине. Например, он говорил, что до войны Россия против Украины произошла из-за "политического провала".

В то же время он был неуверен, что именно Путин приказал совершать зверства в Буче. Во время пребывания в правительстве Шредер говорил, что не жалеет своей пророссийской политики.

Действия Европарламента

Депутаты Европарламента планируют призвать 27 государств поддержать включение эксканцлера Германии Герхарда Шредера в санкционный список ЕС.

19 мая была одобрена резолюция, призывающая ЕС создать специальный трибунал для дел о военных преступлениях России против Украины.

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