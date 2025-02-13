Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Олафа Шольца во время пресс-конференции 13 февраля.

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Зачем Шольцу чрезвычайное положение в Германии

Олаф Шольца попросил немецкий парламент ввести чрезвычайное положение из-за событий прошлых суток с разговором Трампа и Путина и заявления правительства Соединенных Штатов Америки относительно Украины.

Введение чрезвычайного положения предоставит государству возможность привлекать больше долгов, чем предусмотрено ограничениями.

Шольц просит Бундесвер ввести чрезвычайное положение / Видео с аккаунта @BRICSinfo в соцсети Х

К слову, Дональд Трамп 12 февраля провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам американского президента, он вместе с Путиным договорились немедленно начать переговоры о прекращении войны в Украине.

После этого Трамп также позвонил Зеленскому и рассказал ему о своем контакте с Путиным. По словам Трампа, и Путин, и Зеленский хотят мира.

Стоит отметить, что в партии Олафа Шольца раскритиковали договоренности между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль отметил, что решение о мире, принято без участия Украины и Европы, только перенесет проблему на будущее.